«الخماسي الحديث» يستعرض خططه في دبا الحصن

علي معالي (دبي)

زار مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث برئاسة الدكتورة هدى المطروشي نادي دبا الحصن، في خطوة تهدف لنشر اللعبة في ربوع الدولة، خاصة وأن ثقافة لعبة الخماسي الحديث تحتاج إلى جهد كبير بين شبابنا للتعريف بها وبالأنشطة كافة التي يرسم لها الاتحاد.

جاءت الزيارة إيجابية للغاية ورافق هدى المطروشي خلالها كل من خالد سعيد النقبي عضو مجلس الإدارة، ومصطفى محمود سكرتير الاتحاد، والمدرب أحمد أبو زيد، وكان في استقبال الوفد إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي، وسعيد محمد خليفة الريامي أمين السر العام، وطالب على البلي رئيس لجنة الألعاب الفردية، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي.