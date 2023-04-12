الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الخماسي الحديث» يستعرض خططه في دبا الحصن

«الخماسي الحديث» يستعرض خططه في دبا الحصن
13 ابريل 2023 02:54

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الاحتراف» تدعم مسيرة دبا الحصن في دوري «الأولى»
«الإعصار» يعزز صدارة «الأولى» بـ «ثلاثية»

زار مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث برئاسة الدكتورة هدى المطروشي نادي دبا الحصن، في خطوة تهدف لنشر اللعبة في ربوع الدولة، خاصة وأن ثقافة لعبة الخماسي الحديث تحتاج إلى جهد كبير بين شبابنا للتعريف بها وبالأنشطة كافة التي يرسم لها الاتحاد.
جاءت الزيارة إيجابية للغاية ورافق هدى المطروشي خلالها كل من خالد سعيد النقبي عضو مجلس الإدارة، ومصطفى محمود سكرتير الاتحاد، والمدرب أحمد أبو زيد، وكان في استقبال الوفد إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي، وسعيد محمد خليفة الريامي أمين السر العام، وطالب على البلي رئيس لجنة الألعاب الفردية، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي.

دبا الحصن
هدى المطروشي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
اليوم 14:01
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
الرياضي
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
اليوم 14:00
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©