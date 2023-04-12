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الرياضي

جارسيا على أبواب الرحيل عن النصر السعودي بسبب رونالدو!

جارسيا على أبواب الرحيل عن النصر السعودي بسبب رونالدو!
12 ابريل 2023 14:30

الرياض (د ب أ)
اقترب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك بعد تراجع مستوى «العالمي» في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية، أن «إدارة نادي النصر منحت مدرب الفريق رودي جارسيا فرصة أخيرة في لقاء «الديربي» ضد الهلال لتصحيح نتائج الفريق»، في إشارة إلى رحيله في حالة الخسارة، فيما ألقت بضع صحف عالمية الضوء على الأزمة الدائرة في صفوف «العالمي»، إذ ألمحت لوجود مشكلة بين جارسيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق.
وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية، إن «رونالدو لا يثق في رودي جارسيا».
وذكرت صحيفة «الاقتصادية»، في تقرير لها، اليوم، أن الإدارة ما زالت منقسمة بشأن إقالة جارسيا، إذ يقف صفٌّ مع تجديد الثقة بالمدرب ومنحه فرصة، بينما يقف الصف الثاني مع الإقالة على أن تكون اليوم أو بعد مباراة الهلال الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ25 ضمن دوري روشن السعودي بغض النظر عن النتيجة.
ووفقًا لمصدر الصحيفة، فإن أسلوب المدرب وإصراره على طريقة لعب معينة أسهما في ضياع صدارة الدوري وخسارة لقب كأس السوبر السعودي، مع تبقّي الأمل في مشوار الدوري، وأيضاً كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل فيه إلى الدور قبل النهائي، والنادي لا يريد الخروج من الموسم دون بطولات».
ويحتل نادي النصر المركز الثاني في دوري المحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وذلك بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.

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