«النواخذة» و«العنابي» في لقاء «الاتجاه الواحد»!



معتصم عبدالله (دبي)



تسدل «المواجهة المؤجلة» بين دبا وضيفه الوحدة، على ملعب «النواخذة»، مساء الخميس، الستار على «الجولة 22»، والتي أقيمت بصورة استثنائية على مدار أربعة أيام، في ظل إقامة ذهاب نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بجانب مباراة الوحدة أمام البرج اللبناني1-0 في إياب الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي أعقبت الفوز في المباراة الأولى 3-0.

ولن يلغي «الفارق الكبير» في النقاط، ما بين «النواخذة» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، وضيفه «العنابي» الرابع حالياً في الترتيب العام برصيد 41 نقطة، الإثارة التهديفية للمواجهة المرتقبة، في ظل الأفضلية المطلقة للوحدة الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 11 مباراة سابقة أمام «النواخذة» في الدوري بتحقيقه 10 انتصارات مقابل تعادل وحيد.

ويتشبث «النواخذة» العائد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية، بالفوز على مضيفه بني ياس 2-0، بعد صيام 9 جولات على التوالي، بآماله الضئيلة في المنافسة على البقاء، عطفاً على فارق النقاط السبع التي تفصله عن منافسه البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، مع بقاء أربع جولات على ختام الدوري.

في المقابل، يتسلح «العنابي» المنتشي بالتأهل إلى «التمهيدي الأخير» في كأس الملك سلمان على حساب البرج اللبناني 4-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب «التمهيدي الأول»، بأفضليته المطلقة في المواجهات أمام «النواخذة» الذي يعد واحداً من بين 5 فرق لم يخسر أمامها الوحدة مطلقاً في «دوري المحترفين»، إلى جانب حتا، خورفكان، العروبة، والبطائح.

وتعزز «النجاعة الهجومية» لـ «العنابي» أمام مرمى «النواخذة» بتسجيله هدفين على الأقل في 10 من أصل 11 مواجهة جمعت الفريقين في مباراة الخميس، من طموحات جماهير الوحدة للعودة بالنقاط الثلاث، ومزاحمة العين برصيد 44 نقطة في ملاحقة شباب الأهلي المتصدر بـ 49 نقطة.

مباراة الخميس



دبا - الوحدة 22:00

تيجالي «حلم مؤجل»

تأجلت محاولة سبستيان تيجالي مهاجم «العنابي» لإكمال بدر أهدافه يقميص الوحدة أمام «النواخذة» إلى وقت لاحق، في ظل شكوك عدم مشاركته، بداعي عدم الجاهزية في المباراة، إلى جانب ماتيوس بيريرا، وسجل تيجالي 13 هدفاً، ليكون أبرز هداف في تاريخ مباريات الفريقين في دوري المحترفين.