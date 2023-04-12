العين يمنح تكليفات جديدة لـ «ثلاثي الخطر»

معتز الشامي (دبي)



يضع الجهاز الفني للعين اللمسات الأخيرة على تشكيلة «الزعيم»، في التدريب الأخير بملعبه غداً «الخميس»، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الوصل يوم الجمعة، ضمن إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويدخل «الزعيم» اللقاء بطموحات كبيرة، أبرزها ضرورة حصد نتيجة إيجابية تضمن وصوله إلى نهائي البطولة، والتي تعتبر هدفاً جاداً لـ «البنفسج»، في ظل تربع شباب الأهلي على صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن العين، واقتراب المسابقة من أمتارها الأخيرة، حيث أعلنت شركة الكرة بنادي العين، عن رغبة المنافسة وبقوة على جميع البطولات والألقاب للموسم الجاري، خاصة أن الفريق تُوج بلقبين الموسم الماضي، وهما الدوري وكأس رابطة المحترفين.

وضمان الفوز أمام «الإمبراطور» لحسم بطاقة نهائي «أغلى البطولات»، هو الهدف الأهم لـ «كتيبة ريبروف»، ولهذا يواصل الفريق تدريباته بجدية وتركيز كبيرين؛ نظراً لأهمية الفترة الحالية من الموسم، وسبق أن أشار المدرب إلى أنها تتطلب القتال في جميع اللقاءات، والتمسك بالروح القتالية العالية، ورغبة الفوز.

ويتوقع أن تكون هناك تكليفات جديدة لـ «ثلاثي الخطر»، يارمولينكو وسفيان ولابا كودجو، مع التشديد على أهمية التركيز في «اللمسة الأخيرة» أمام مرمى الوصل، وضرورة استغلال الأخطاء الدفاعية التي تظهر في أداء «الفهود»، وكانت واضحة خلال المواجهة الأخيرة أمام عجمان في الدوري.

وعن اللقاء المرتقب، أكد معتز عبد الله لاعب العين السابق والمدرب الحالي، أهمية المواجهة بين الطرفين، مشيداً بتطور أداء العين خلال الدور الثاني للموسم الجاري، وعودته للمنافسة بقوة في جميع البطولات، وأوضح أن خبرات اللاعبين بالمنافسة المستمرة على الألقاب، ستكون عاملاً حاسم يساعد بقوة في مواجهة أي منافس، وأضاف: بالتأكيد المواجهة صعبة، وتتساوى فيها الفرص، لأنها لقاء إياب في الكأس، إلا أن شخصية «الزعيم» قادرة على منح «البنفسج» التفوق أمام أي منافس، ومهما كانت الصعوبات».

وأضاف: «الفريق يحتاج للتركيز والهدوء، وعدم التسرع، خاصة أن الوصل يملك أسلحة قوية وقادرة على التسجيل، وبالتالي يجب اللعب بحذر دفاعي، مع ضرورة استغلال الأخطاء الدفاعية للمنافس، وبشكل عام سنرى مباراة قوية بين الطرفين، عطفاً على أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، ما يمنح كل طرف نسباً متساوية في التأهل، وربما يتمسك «الفهود» بأداء دفاعي، أملاً في الوصول إلى ركلات الترجيح، التي على العين أن يستعد لها جيداً، في ظل أن مباريات الكؤوس دائماً ما لا يمكن التنبؤ بسيناريوهاتها.