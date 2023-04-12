

عمرو عبيد (القاهرة)



إذا كانت «ليالي دوري الأبطال» تُمثّل «حالة خاصة» في الكرة الأوروبية، فإن الانتصار «التاريخي» الذي حققه مانشستر سيتي على حساب بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي «الشامبيونزليج»، يُعتبر «حالة أكثر خصوصية»، حيث انطلقت الأقلام تُسطّر عناوين باهرة غمرت أغلفة الصحف العالمية، من دون استثناء، بعدما سحق «البلومون» بكل قسوة منافسه «البافاري» ووضع قدماً في نصف نهائي «البطولة الحُلم».

وفي إنجلترا، كانت الاحتفالات باهرة عبر أغلفة الصحف، التي يبدو أن فوز «السيتي» العريض أجبرها على وضع المواجهة الكُبرى بين تشيلسي وريال مدريد «على الهامش»، وأعلنت «ميرور» انتهاء مغامرة الفريق الألماني العريق بعنوان «وداعاً بايرن ميونيخ»، وكتبت أن «كتيبة جوارديولا» دكت الحصون الألمانية بلا رحمة لتقترب جداً من «مربع الذهب القاري»، وبالطبع أشارت إلى الرقم التاريخي الذي حققه هالاند، في ليلة قاد خلالها «البلومون» باقتدار لصناعة هدف رائع وتسجيل هدف أروع.

ولم تبتعد «ستار سبورت» عن مواطنتها، حيث أكدت أن الأمور تبدو «محسومة ومُنتهية» بالفعل بعد هذا الفوز الساحق، وأشادت كثيراً بالمهاجم النرويجي «الخارق»، أما «إكسبريس» فقد قالت إن «السيتي» تجاوز كل حدود العقل والتوقعات بهذا الانتصار التاريخي، وقطع «قفزة عملاقة» نحو المراحل الأخيرة من البطولة الأوروبية، في حين وصفت «ديلي ميل» المباراة بقولها إن السيتي مزّق البايرن إلى أشلاء.



وتجاوز الأمر الحدود الإنجليزية، حيث تصدّرت صورة البرتغالي سيلفا وزميله هالاند خلال احتفال الأول بهدفه غلاف «ليكيب» الفرنسية، التي ترى أن «عقلية الفوز» التي يتمتع بها الفريق تحت قيادة «الفيلسوف» تبدو «مُذهلة»، وكتبت أن الانتصار «العبقري» يُقرّب «السماوي» من نصف النهائي، ويؤكد رغبته الكبيرة في اقتناص اللقب.

وإذا كانت «أبينتسايتون» الألمانية تعتقد أن مواطنها توخيل يحتاج إلى «معجزة» لتجاوز «مذبحة» مباراة الذهاب، فإن «آس» الإسبانية ترى أن الأمور حُسمت بعدما «دهس» السيتي منافسه في تلك الليلة، والملاحظ أنه رغم اهتمام الصحف الإسبانية بمواجهة الريال الأوروبية وأخبار برشلونة المحلية، إلا أن جميعها لم يُفوّت فرصة الحديث عن السيتي ونجومه، حيث قالت «ماركا» إن «تيار» رودري وسيلفا و«المُذهل» هالاند «جرف» البايرن.

وثمنّت الصحف الكتالونية كالعادة دور بيب جوارديولا، الذي حوّل لاعبيه إلى «ماكينات» سحقت نظيرتها الألمانية حسب تعبير «موندو ديبورتيفو»، وكتبت «سبورت» بنفس المعنى أن «الفيلسوف» يقترب من تحقيق حلمه مع «السيتيزن»، وأكدت «لي سبورتيو» أن بيب قاد فريقه في الشوط الثاني ليوجه «ضربات ساحقة» إلى البايرن!