الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«السيتي» تجاوز كل حدود العقل والتوقعات

«السيتي» تجاوز كل حدود العقل والتوقعات
12 ابريل 2023 14:04

 
عمرو عبيد (القاهرة)


إذا كانت «ليالي دوري الأبطال» تُمثّل «حالة خاصة» في الكرة الأوروبية، فإن الانتصار «التاريخي» الذي حققه مانشستر سيتي على حساب بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي «الشامبيونزليج»، يُعتبر «حالة أكثر خصوصية»، حيث انطلقت الأقلام تُسطّر عناوين باهرة غمرت أغلفة الصحف العالمية، من دون استثناء، بعدما سحق «البلومون» بكل قسوة منافسه «البافاري» ووضع قدماً في نصف نهائي «البطولة الحُلم».
وفي إنجلترا، كانت الاحتفالات باهرة عبر أغلفة الصحف، التي يبدو أن فوز «السيتي» العريض أجبرها على وضع المواجهة الكُبرى بين تشيلسي وريال مدريد «على الهامش»، وأعلنت «ميرور» انتهاء مغامرة الفريق الألماني العريق بعنوان «وداعاً بايرن ميونيخ»، وكتبت أن «كتيبة جوارديولا» دكت الحصون الألمانية بلا رحمة لتقترب جداً من «مربع الذهب القاري»، وبالطبع أشارت إلى الرقم التاريخي الذي حققه هالاند، في ليلة قاد خلالها «البلومون» باقتدار لصناعة هدف رائع وتسجيل هدف أروع.
ولم تبتعد «ستار سبورت» عن مواطنتها، حيث أكدت أن الأمور تبدو «محسومة ومُنتهية» بالفعل بعد هذا الفوز الساحق، وأشادت كثيراً بالمهاجم النرويجي «الخارق»، أما «إكسبريس» فقد قالت إن «السيتي» تجاوز كل حدود العقل والتوقعات بهذا الانتصار التاريخي، وقطع «قفزة عملاقة» نحو المراحل الأخيرة من البطولة الأوروبية، في حين وصفت «ديلي ميل» المباراة بقولها إن السيتي مزّق البايرن إلى أشلاء.

 

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي يطالب بالقتال في لندن!
أسينسيو أفضل «بديل هداف» في «الأبطال»!


وتجاوز الأمر الحدود الإنجليزية، حيث تصدّرت صورة البرتغالي سيلفا وزميله هالاند خلال احتفال الأول بهدفه غلاف «ليكيب» الفرنسية، التي ترى أن «عقلية الفوز» التي يتمتع بها الفريق تحت قيادة «الفيلسوف» تبدو «مُذهلة»، وكتبت أن الانتصار «العبقري» يُقرّب «السماوي» من نصف النهائي، ويؤكد رغبته الكبيرة في اقتناص اللقب.
وإذا كانت «أبينتسايتون» الألمانية تعتقد أن مواطنها توخيل يحتاج إلى «معجزة» لتجاوز «مذبحة» مباراة الذهاب، فإن «آس» الإسبانية ترى أن الأمور حُسمت بعدما «دهس» السيتي منافسه في تلك الليلة، والملاحظ أنه رغم اهتمام الصحف الإسبانية بمواجهة الريال الأوروبية وأخبار برشلونة المحلية، إلا أن جميعها لم يُفوّت فرصة الحديث عن السيتي ونجومه، حيث قالت «ماركا» إن «تيار» رودري وسيلفا و«المُذهل» هالاند «جرف» البايرن.
وثمنّت الصحف الكتالونية كالعادة دور بيب جوارديولا، الذي حوّل لاعبيه إلى «ماكينات» سحقت نظيرتها الألمانية حسب تعبير «موندو ديبورتيفو»، وكتبت «سبورت» بنفس المعنى أن «الفيلسوف» يقترب من تحقيق حلمه مع «السيتيزن»، وأكدت «لي سبورتيو» أن بيب قاد فريقه في الشوط الثاني ليوجه «ضربات ساحقة» إلى البايرن!

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
إيرلينج هالاند
جوارديولا
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
اليوم 14:01
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
الرياضي
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
اليوم 14:00
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©