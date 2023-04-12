يونايتد يأمل «الثأر» من «المتخصص» في «يوروبا ليج»

مانشستر (أ ف ب)

يملك مانشستر يونايتد الإنجليزي فرصة ذهبية لرد الدين إلى إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، عندما يلتقيان غداً «الخميس» في ذهاب ربع النهائي، فيما يمني يوفنتوس الإيطالي النفس في مواصلة مشواره في المسابقة سعياً لإنقاذ موسمه.

وستكون مواجهة إشبيلية ثأرية لمانشستر يونايتد، الذي خرج على يد النادي الأندلسي من ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 (0-0 ذهاباً في إشبيلية و1-2 إياباً في مانشستر) ونصف نهائي «يوروبا ليج» عام 2020 (2-1 في مباراة واحدة نتيجة تداعيات فيروس كورونا).

وإشبيلية هو رابع فريق إسباني يصطدم به رجال المدرب الهولندي إريك تن هاج في المسابقة، بعدما حلوا في المركز الثاني في دور المجموعات خلف ريال سوسييداد وأقصوا برشلونة من الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي.

يحل إشبيلية ضيفاً على يونايتد بقيادة خوسيه لويس منديليبار، ثالث مدرب له هذا الموسم، وهو في أسوأ حالاته خصوصاً محلياً، حيث يعاني من أجل البقاء في الدرجة الأولى، باحتلاله المركز الثالث عشر بفارق خمس نقاط عن آخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

لكن النادي الأندلسي يجد نفسه في المسابقة «المحبّبة» إلى قلبه، وحيث اعتاد لاعبوه على القتال من أجل اللقب وأظهروا علامات التحسن تحت قيادة منديليبار ما يمنحهم بعض الأمل لتخطي عقبة يونايتد.

وقال منديليبار، بعد توليه المنصب خلفاً للأرجنتيني خورخي سامباولي: «أنا مقتنع بأن إشبيلية يحظى بالاحترام في أوروبا أكثر من الدوري الإسباني، بسبب ما فعله في الدوري الأوروبي، مع الكثير من الألقاب مؤخراً» في إشارة إلى تتويجه أربع مرات في السنوات التسع الأخيرة.

وأضاف: «في مانشستر سيشعرون بأنهم المرشحون، لكن مع احترام إشبيلية».

خلف إشبيلية المتوج باللقب ست مرات، يتواجد مواطنه أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليان وليفربول الإنجليزي برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم، بينما رفع مانشستر يونايتد الكأس مرة واحدة في عام 2017.

ويقدم مانشستر يونايتد أفضل مستوياته هذا الموسم بقيادة مدربه تن هاج، حيث توج بلقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل شريكه في المركز الثالث في الدوري، وبلغ نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد، حيث سيلاقي برايتون في 23 أبريل الجاري.

ويعول يونايتد على قوته الهجومية الضاربة بقيادة ماركوس راشفورد لردّ الدين إلى إشبيلية وبلوغ نصف النهائي، حيث تنتظره قمة أخرى ضد الفائز من يوفنتوس الإيطالي وسبورتينج البرتغالي، الذي أقصى أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وترتدي «يوروبا ليج» أهمية مضاعفة ليوفنتوس، الذي انتقل إلى المسابقة، بعدما حل ثالثاً في مجموعته بدوري الأبطال، إذ إن الفوز بها سيضمن له مشاركته في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل، وهو الأمر المستبعد حالياً عبر الدوري المحلي بعد حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، ما جعله على بعد ثماني نقاط من المركز الرابع بعد 29 مرحلة.

وسبق لعملاق تورينو أن تواجه مع سبورتينج مرة واحدة فقط خلال موسم 2017-2018 من دوري الأبطال حين فاز عليه ذهاباً 2-1 على أرضه وتعادلا إياباً 1-1 في لشبونة ضمن دور المجموعات.

ويتجدد الموعد بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي اللذين تواجها في مايو من العام الماضي في نهائي مسابقة «كونفرنس ليج»، حين خرج «جالوروسي» منتصراً بهدف نيكولو زانيولو، على أن يلتقي في المواجهة الأخرى في ربع النهائي باير ليفركوزن الألماني مع المفاجأة أونيون سان جيلواز البلجيكي.