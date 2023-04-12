«الإمبراطور» كامل العدد لـ «إنقاذ الموسم»

مراد المصري (دبي)



يرفع الوصل شعار «كامل العدد» في مباراة العين التي تعتبر مصيرية وبمثابة الإنقاذ للموسم، ضمن إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع الاعتماد على جميع العناصر الأساسية التي يعول عليها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ويدرك «الإمبراطور» أن الكأس، تعتبر المسابقة الوحيدة للمنافسة عليها لعدم الخروج «خالي الوفاض» هذا الموسم، بعدما تبخرت فرصته منطقياً في «دوري أدنوك للمحترفين» عقب خسارته سبع نقاط في ثلاث مباريات، مما جعله يبتعد عن المتصدر شباب الأهلي بفارق 9 نقاط، قبل أربع جولات على النهاية.

ومن المتوقع أن يعود الجزائري جمال بن العمري والمغربي سفيان بوفتيني لقيادة دفاع الفريق، في مباراة الجمعة المقبل، وذلك بعدما فقد الخط الاتزان في اللقاء الأخير أمام عجمان في الدوري، على أن يتواجد الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت في الوسط، حيث إن تأثير غيابه كان واضحاً في مباراتي الجزيرة وعجمان، مع وجود بقية الأسماء المعتادة لقيادة الهجوم، مع «الثلاثي» فابيو ليما وعلي صالح وتوماس شانكالاي.

وهناك إقبال كبير من جماهير «الإمبراطور» على شراء التذاكر المخصصة لها في استاد هزاع بن زايد، وسط منافسة حضارية مع جماهير العين يسعى فيها عشاق كل نادٍ لإثبات حضورهم بأكبر عدد على المدرجات، ومساندة فريقهم في المباراة المهمة لمواصلة المسيرة إلى نهائي المسابقة الغالية.

