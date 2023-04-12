جوارديولا «مدمّر عاطفياً» رغم الفوز الكبير على بايرن!

مانشستر (أ ف ب)

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي أن مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم كانت «مدمِّرة عاطفياً» بالنسبة إليه، رغم الفوز الكبير لفريقه السماوي 3-0.

لم ينجح جوارديولا في معانقة الكأس ذات الأذنين الكبيرتين منذ 12 عاماً، عندما كان مدرباً لبرشلونة الإسباني، وفي تلك الفترة اتُهم بانه يعقّد الأمور في الأدوار المتقدمة الحاسمة رغم عبقريته في رسم الخطط القاتلة.

وكانت مواجهة بايرن «خاصة»، كونها جمعته بمدربه الجديد توماس توخيل، الذي حرمه المجد مع سيتي في نهائي 2021، عندما كان الألماني مدرباً لتشلسي الإنجليزي.

وبعد تفكير عميق خلال الموسم، لجأ جوارديولا إلى دفاع يشغله الأقطاب، الهولندي نايثن أكيه، البرتغالي روبن دياش، السويسري مانويل أكانجي وجون ستونز، القادر على التقدم إلى خط الوسط لشغل مركز الظهير المقلوب أو الوهمي (إنفيرتد فولباك) عندما تكون الكرة بحوزة سيتي.

بيد ان أكانجي تحوّل إلى الجهة اليمنى لكبح خطورة لوروا ساني والفرنسي كينجسلي كومان.

قال جوارديولا الذي توقفت رحلاته مع بايرن عند الدور نصف النهائي بين 2014 و2016: «أداء اللاعبين الأربعة كان مذهلاً، كي توقف لوروا وكومان عليك أن تكون قوياً جداً في المبارزات الثنائية».

تابع المدرب البالغ 52 عاماً: «تعاملوا مع الأمر دون ضغوط أو قلق، أدركوا انهم في مباريات كهذه سيعانون في بعض الفترات».

نادراً ما انهى سيتي مباراة على أرضه والاستحواذ في مصلحة خصومه كما حدث أمام البايرن، لكنه تقدّم باكراً بهدف رائع للاعب الوسط الدفاعي الإسباني رودري، قبل أن يحسم النتيجة في الثاني عبر البرتغالي برناردو سيلفا والهداف النروجي الفتاك إيرلينج هالاند.

بدوره، تحدّث جوارديولا عن تفضيله سيلفا على الجزائري رياض محرز ثم إخراج البلجيكي كيفن دي بروين والدفع ببطل العالم الأرجنتيني خوليان ألفاريس: «أنا هنا لاتخاذ القرارات، هذه أفضل ميزة لي كمدرب، في تلك اللحظة كنا بحاجة لطاقة إضافية مع خوليان».

عن مباراة الإياب المقررة الاربعاء المقبل: «أتوقع أي شيء، اللاعبون في الملعب وخارجه شاهدوا أداء بايرن، لذا لا ضرورة لتنبيههم، هم جيدون وأدوا بشكل رائع من دور المجموعات وصولاً إلى هنا.. عاطفياً أنا مدمَّر، لقد كبرت عشر سنوات اليوم. يجب أن نخلد للراحة الآن ثم نستعد لمباراة ليستر»، حيث يتنافس مع أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي.