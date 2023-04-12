كايو ودجانيني يعودان إلى تشكيلة «الملك»



علي معالي (الشارقة)



شهدت الساعات الأخيرة هجوماً كبيراً من جماهير الشارقة على تذاكر مباراة الفريق أمام عجمان مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقاربت الأعداد المخصصة لـ «الملك» على النفاذ، مما يعني أن «الملعب البرتقالي» سيكون مكتظاً بجماهير «الإمارة الباسمة»، بحثاً عن بطاقة نهائي «الكأس الغالية».

من جانبه بدأ الروماني كوزمين مدرب الفريق في «اللمسات النهائية» على الخطة والتشكيلة، من خلال قراءة المنافس، مع تجهيز كل الأوراق، في ظل انتظام كايو لوكاس ودجانيني في التدريبات.

وأثار عدم وجود كايو ودجانيني في تشكيلة الشارقة في المباراة الأخير بالدوري أمام الظفرة العديد من التساؤلات، ذهبت بالبعض إلى القول إن هناك مشاكل داخلية بالفريق، ولكن الواقع يؤكد أن كايو لوكاس كانت لديه إصابة في ظهره، وحرمته من المشاركة في آخر مباراتين، وخضع لتأهيل وعلاج خاص حتى يكون جاهزاً لمباراة الكأس المصيرية، وأصبح اللاعب متاحاً أمام كوزمين لقيادة هجوم الشارقة في المباراة المقبلة.

وخضع دجانيني خضع للعلاج من الإصابة، بجانب سفره خارج البلاد لظرف «عائلي خاص» منعه من خوض مباراة الظفرة، والتي انتهت بفوز الشارقة بهدف.

وجاء الفوز الأخير على الظفرة بمثابة دفعة معنوية مهمة في هذا التوقيت، كما أن الفوز الكبير الذي حققه عجمان على الوصل بـ «رباعية» في بعث برسالة إلى كوزمين بقوة هجوم «البرتقالي»، وهو ما جعله يعيد ترتيب أوراقه الدفاعية بشكل قوي، سواء في عمق الدفاع أو طرفي الملعب، من خلال تدريبات خاصة وتوجيهات مستمرة، لكيفية إيقاف «الثنائي الخطير» فراس بالعربي ووليد أزارو.

ولن تعتمد خطة كوزمين في المباراة على الدفاع، نظراً لوجود قوة هجومية شرسة بالفريق تتمثل في عثمان كمارا ولوان بيريرا وباكو ألكاسير مع عودة دجانيني وكايو لوكاس، إضافة إلى سالم صالح الذي سجل الهدف الأخير في شباك الظفرة، وهو ما منحه مزيداً من الثقة، وأيضاً يعتبره كوزمين أحد الحلول الهجومية المهمة في الوقت الراهن.