عجمان يهدد «الملك» بـ «القوة الرباعية»



رضا سليم (دبي)



يضع الصربي جوران مدرب عجمان «اللمسات الأخيرة» على تشكيلة «البرتقالي» في نهاية التدريب الأخير غداً الخميس، استعداداً للقاء الشارقة، في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

تحول زوران سريعاً من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الفوز الأخير على الوصل 4-2، إلى مباراة العودة في «البطولة الأغلى»، والتي تقام على استاد راشد بن سعيد يوم الجمعة المقبل، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز «الملك» 2-1.

ويعود السلوفيني ميرال قائد الدفاع إلى عجمان مجدداً، بعدما غاب أمام الوصل للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات، كما انتظم الحارس علي الحوسني في التدريبات، بعدما تعرض لـ «كدمة» في مباراة الوصل الأخيرة إثر اصطدامه بالقائم، وخرج على أثرها من الملعب، وهو ما يدفع جوران للعودة إلى التشكيلة الثابتة، والتي يخوض بها المباريات، وتضم علي الحوسني، وفي الدفاع ميرال وعبدالله صالح، وعلى اليمين سعيد سليمان، واليسار سعود سعيد، وأمامهم الارتكاز بلال يوسف وعصام فايز، وفي الوسط علي مدن وفراس بالعربي وبريستيج مبونجو، وفي الهجوم وليد أزارو.

ويعتمد جوران على رباعي الوسط والهجوم في هز شباك «الملك» وتعويض خسارة المباراة الأولى، في ظل أن الفارق هدف فقط، وهو الرباعي الذي قدم مباراة استثنائية أمام الوصل، ورفع الفوز في الدوري طموحات اللاعبين في مواصلة مسيرة الانتصارات، خاصة أن عجمان لم يخسر في الدوري، منذ التعثر أمام الشارقة في «الجولة 16»، وبعدها فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهما.

كما يسعى «البرتقالي» إلى تذوق طعم الانتصار الأول على «الملك» هذا الموسم، خاصة أن المواجهات الثلاث في الدوري والكأس ذهبت لمصلحة الشارقة، وهو الفريق الوحيد الذي فاز على عجمان 3 مرات هذا الموسم حتى الآن.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة نادي عجمان عن مبادرة التذاكر المجانية للجمهور، حيث تقدم تذاكر لأول 1000 مشجع في الملعب، كما وفرت وسائل انتقالات وحافلات من أماكن داخل عجمان لنقل الجمهور الذي يساند الفريق في كل المباراة، ومن المنتظر أن يرسم «تيفو» البرتقالي في المدرجات.