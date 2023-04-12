«سلة الفرسان» إلى نصف نهائي «غرب آسيا»

علي معالي (دبي)



تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر لغرب آسيا «منطقة الخليج»، في كرة السلة، بعد الفوز في المباراة الفاصلة على النصر السعودي 93- 71، بصالة شباب الأهلي في دبي، وغاب عن «الفرسان» قيس عمر للإصابة، وتألق محمد مبارك الذي اختير أفضل لاعب بعد تسجيله 24 نقطة.

واكتملت أضلاع نصف نهائي منطقة غرب آسيا، حيث يلعب شباب الأهلي مع الكويت الكويتي، فيما يلتقي المنامة البحريني مع الهلال السعودي في سلسلة من 3 مباريات.

وأكدت الإحصائيات تفوق «الفرسان»، وأتيحت له 21 تمريرة حاسمة، وبلغت التصويبات الناجحة 57%، وقدم محمد مبارك مباراة رائعة، وأحرز 24 نقطة لمصلحة وشقيقه سعيد مبارك 9 تمريرات حاسمة، والأميركي نيكولاس 22 نقطة و14 متابعة وتمريرة حاسمة.

وفرض شباب الأهلي أسلوبه على الملعب منذ البداية، وتفوق خلال «الربع الأول» 24- 16، ومع بداية «الربع الثاني» ووسع الفارق إلى 13 نقطة بعد 5 دقائق، بفضل تحركات براندون ومحمد مبارك المتألق ومعه شقيقه سعيد مبارك وحامد عبداللطيف، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 45- 33.

وفي «الربع الثالث» وضح التألق اللافت والرائع لشباب الأهلي، من خلال السيطرة على مجريات الملعب، ووصل الفارق في بدايته إلى 20 نقطة «59- 39» لمصلحة «الفرسان»، وسط تراجع كبير من النصر، لينهي شباب الأهلي «الربع الثالث» 28- 15، وحاول الفريق السعودي استعادة الزمام في «الربع الرابع»، ورغم تقدمه «23- 20»، إلا أن ما قدمه شباب الأهلي في الأرباع الثلاثة الأولى كان كفيلاً بإنهاء المباراة لمصلحته 93- 71.

وعبّر الأميركي براندون تريش لاعب شباب الأهلي عن سعادته بالانتصار، وقال: هدفنا تمثيل الإمارات جيداً، وأنا هنا من ثلاث سنوات، والنادي يعتبر الأسرة بالنسبة لي، وأريد أن أساعد الفريق.