«الأقطاب» يرفعون معنويات «النواخذة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



يطمح دبا إلى حصد «النقطة 14» أمام الوحدة، يوم الخميس، في «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل الفارق مع البطائح إلى 4 نقاط فقط، قبل اللقاء المرتقب بينهما في «الجولة 23».

وحفزت الإدارة اللاعبين بوجود رموز النادي الذين تم تكريمهم بسبب عطائهم الطويل لخدمة النادي طوال السنوات الماضية، وأسهم وجود أقطاب ورموز النادي في رفع الروح المعنوية لـ «النواخذة» قبل اللقاء المهم مع «العنابي».

وأكد المدرب حسن العبدولي أن الجميع ينتظر من اللاعبين استمرار العطاء الإيجابي ومواصلة النتائج الإيجابية، رغم صعوبة المواجهة أمام الوحدة، إلا أن الفوز الثالث على التوالي يحسن من وضع الفريق بدرجة كبيرة.