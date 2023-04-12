«هالاند 45» أفضل هداف في تاريخ «البريميرليج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعيداً عن الفوز الكبير والعرض الممتع الذي قدمته «كتيبة جوارديولا» أمام بايرن ميونيخ الألماني 3-صفر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروب، واصل النرويجي إيرلينج هالاند «22 عاماً»، سلسلة أهدافه المجنونة مع مانشستر سيتي، بالهدف الذي سجله في «البافاري»، ليصل إلى 45 هدفاً هذا الموسم مع «البلومون»، وهو أعلى رقم يسجله لاعب خلال موسم، متفوقاً بذلك على صاحبي الرقم القياسي السابق الهولندي رود فان نستلروي مع مانشستر يونايتد موسم 2002-2003، والمصري محمد صلاح مع ليفربول موسم 2017-2018، حيث كان رقمهما 44 هدفاً.

وهدف هالاند الرائع في مرمى السويسري يان سومر حارس البايرن، والذي سجله من تمريرة حاسمة لزميله جون ستونز، هو الهدف رقم 11 له في دوري الأبطال هذا الموسم، وجعله أفضل هداف حتى الآن في النسخة الحالية، بعد أن توقف رصيد صلاح عند 8 أهداف فقط، نظراً لخروج ليفربول المبكر من البطولة على يد ريال مدريد الإسباني.

الـ 45 هدفاً التي سجلها هالاند هذا الموسم موزعة بين 30 هدفاً في الدوري الإنجليزي و11 هدفاً في «الأبطال»، و3 أهداف في كأس إنجلترا، وهدفاً واحداً في كأس الرابطة الإنجليزية، وليس هناك أدنى شك في أن «الفتى الذهبي» سيصبح هذا الموسم الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي خلال موسم، إذ أنه لم يعد بحاجة إلا لهدفين فقط ليعادل محمد صلاح صاحب الرقم القياسي الحالي برصيد 32 هدفاً سجلها مع «الريدز» موسم 2017-2018، بينما لا يزال يتبقى على نهاية «البريميرليج» 9 جولات.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل بملعب «أليانز أرينا» معقل البايرن.