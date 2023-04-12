جناح «الغواصات» يدخل عقل الريال!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن تألق الجناح النيجيري صامويل شوكويزي مهاجم فياريال الإسباني أسال لعاب مسؤولي ريال مدريد، خاصة بعد الهدفين اللذين سجلهما في مرمى تيبو كورتوا، إلى جانب صناعته للهدف الثالث، خلال مباراة الفريقين في الدوري «الليجا»، والتي انتهت 3-2 لمصلحة «الغواصات الصفراء»، وحصوله على لقب «رجل المباراة».

وذكرت صحيفة ماركا أن فلورنتينيو بيريز رئيس النادي الملكي يحلم بضم اللاعب إلى «الميرنجي» الموسم المقبل لتنشيط الجبهة اليمنى، على أن يلعب جناحاً أيمن إلى جوار الفرنسي كريم بنزيمة رأس الحربة، والبرازيلي فينسيوس جونيور الجناح الأيسر.

وقالت الصحيفة إن إدارة فياريال قد تتخذ قراراً قريباً فيما يتعلق بمستقبل نجمها النيجيري الذي ينتهي عقده في «صيف 2024»، ويتضمن شرطاً جزائياً قيمته 100 مليون يورو، وإنها على استعداد فيما يبدو لقبول نصف المبلغ، مقابل الاستغناء عن خدمات شوكويزي بنهاية الموسم الحالي، وهو المبلغ نفسه الذي اقترحه بيريز على فرناندو رويج ألفونسو رئيس فياريال لضم النجم النيجيري بنهاية الموسم.

ولكن هل معنى ذلك أن الريال تخلى عن فكرة ضم الفرنسي كيليان مبابى إلى صفوفه؟ هكذا تساءل موقع جول العالمي، وقال: بالطبع لا، وكل ما في الأمر إن بيريز يبحث عن حل مؤقت وسريع لتدعيم الهجوم في المدى القصير، وإنه أرجأ مسألة ضم مبابى إلى نهاية عقده في «صيف 2024»، على أمل الحصول على خدماته «مجاناً».

وأضافت الصحيفة أن غموض وضع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، سواء بالرحيل أوالبقاء، وكذلك عدم اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني على خدمات إيدن هازارد، أو ماريانو دياز في الهجوم، يجعل بيريز يوسّع الخطى في اتجاه التعاقد مع شوكويزي من فياريال.

بدأ صامويل شوكويزي، الذي يكمل في 22 مايو المقبل «24عاماً»، مسيرته الاحترافية في فياريال «ب» موسم 2017-2018، وتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2018-2019.

ولفت إليه الأنظار بقوة حيث سجل 13هدفاً وصنع 11 في مختلف المسابقات التي شارك فيها فريقه.

ولعب شوكويزي لمنتخب نيجيريا تحت 17 سنة، ثم لعب للمنتخب الأول اعتباراً من نوفمبر 2018.