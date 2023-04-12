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الشرطة تعدل موعد «ديربي لندن»

الشرطة تعدل موعد «ديربي لندن»
12 ابريل 2023 09:24

 
لندن (د ب أ)


أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعديل موعد مباراة أرسنال متصدر الدوري مع تشيلسي، بعد مراجعة شرطة متروبوليتان لموقفها.
ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي على استاد الاتحاد يوم 26 أبريل الجاري، وكان من المفترض أن يلتقي أرسنال بعدها بثلاثة أيام «29 أبريل» مع تشيلسي في «ديربي لندن»، لكن جرى تعديل موعد المباراة لتقام في الثاني من مايو المقبل بناء على طلب الشرطة. 

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وعبر أرسنال عن إحباطه من قرار تغيير موعد المباراة من مساء السبت إلى مساء الثلاثاء.
وأوضح ارسنال في بيان «تم إجراء هذا التغيير، بعد مراجعة شرطة متروبوليتان لموقفها بشأن تأمين المباراة».
وأضاف البيان «بعد العمل لمحاولة إيجاد حل مع شرطة متروبوليتان، نشعر بخيبة أمل كبيرة من التأثير والتعطيل الذي سيحدثه هذا التغيير في المباراة لمشجعينا، خاصة بعد الموافقة في البداية على إقامة المباراة مساء السبت».

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
أرسنال
مانشستر سيتي
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