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الرياضي

«الحذاء الأغلى» لـ «ملك المزادات»

«الحذاء الأغلى» لـ «ملك المزادات»
12 ابريل 2023 09:18

 
نيويورك (أ ف ب) 

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أعلن دار سوذبيز للمزادات عن بيع حذاء رياضي لأسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مايكل جوردان، انتعله في آخر نهائي له في البطولة مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار.
وحسب بيان صادر عن دار المزادات، فإن هذا الحذاء هو «أغلى أحذية رياضية بيعت على الإطلاق».
بهذا السعر، يؤكد نجم بولز السابق سمعته ملكاً لمزادات الملابس الرياضية التي يتم اقتناؤها من أجل الاحتفاظ بها ضمن مجموعة من المقتنيات الرياضية، محطماً رقمه القياسي للأحذية الرياضية «1.4 مليون دولار في عام 2021»، علماً أنه يحمل الرقم القياسي بخصوص أغلى قميص «10.1 مليون دولار في سبتمبر 2022».
وكان جوردان انتعل الحذاء الأسود والأحمر «جوردان 13» في المباراة الثانية للدور النهائي، على أرض ملعب سولت لايك سيتي، وهي حلقة تم سردها في الفيلم الوثائقي الناجح «الرقصة الأخيرة» الذي صدر عام 2020 على نتفليكس وقناة «إي إس بي إن»، على الرغم من أن مدرجات الملعب كانت مليئة بجماهير يوتا جاز، فاز بولز 93-88 بفضل 37 نقطة لجوردان.
وكان دار «شوذبيز» قدرت ثمن الحذاء بين 2 و4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن جوردان أهدى هذا الحذاء عقب المباراة إلى أحد الأشخاص الذين يجمعون الكرات، لكن الأخير لم يعد المالك لحظة البيع، ولم يفصح دار «شوذبيز» على الفور عن أي معلومات حول البائع أو المشتري.

مايكل جوردان
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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