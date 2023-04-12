فلامنجو يقيل مدرب «رباعية الذل»!



ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلن فلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، إقالة مدربه فيتور بيريرا بسبب سلسلة من النتائج والهزائم المخيبة.

وجاءت الإقالة بعد يومين على خسارة فلامنجو المذلة أمام فلوميننسي 1-4 في إياب الدور النهائي لبطولة ولاية ريو دي جانيرو «2-صفر ذهاباً».

وقال فلامنجو في «تغريدة» على «تويتر»: شكرا بيريرا ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك.

وذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن فلامنجو يتطلع الآن إلى التعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي «المقال» من منصبه مدرباً لإشبيلية الإسباني، أو إلى عودة البرتغالي جورجي جيسوس الذي قاده إلى 5 ألقاب بينها الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس في موسم 2019-2020 قبل المغادرة إلى بنفيكا.

وتوالى ستة مدربين على الأفل على تدريب فلامنجو منذ ذلك الحين بينهم فيريرا الذي استمرت فترته أربعة أشهر فقط.

وسيدفع فلامنجو 15 مليون ريال «نحو 2.9 مليون دولار» للمدرب البالغ 54 عاماً، مقابل إنهاء عقده مبكراً وفقاً لموقع الأخبار الرياضية «جلوبو إسبورتي».

ويضم نادي ريو أحد أفضل التشكيلات في أميركا اللاتينية بينهم الدوليون البرازيليون إيفرتون ريبيرو وبيدرو وجابي جول والأوروجواياني جيورجيان دي أراسكايتا والتشيلي أرتورو فيدال.

لكن الفريق عانى لتحقيق النتائج تحت قيادة بيريرا، وخسر الكأس السوبر البرازيلية، وكأس أميركا الجنوبية «ريكوبا» وكأس العالم للأندية، حيث سقط أمام الهلال السعودي في نصف النهائي في فبراير الماضي في مدينة طنجة المغربية.

واستهل فلامنجو حملة الدفاع عن لقبه في ليبرتادوريس، المعادلة لدوري أبطال أوروبا، بخسارة أمام أوكاس الإكوادوري الأربعاء الماضي.

ويسعى فلامنجو الآن للتعاقد مع المدرب الثالث منذ فوزه بكأس ليبرتادوريس تحت قيادة دوريفال جونيور في أكتوبر الماضي، وهو معدل مذهل حتى بالنسبة للبرازيل التي تشتهر أنديتها بالتخلي عن المدربين بسهولة.

ويبدأ فلامنجو مشواره في الدوري المحلي الأحد على أرضه أمام كوريتيبا.