أوسيمن خارج قائمة نابولي أمام ميلان



روما (رويتر)

يغيب فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي عن مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ميلانو اليوم «الأربعاء»، بعد استبعاده من تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي بسبب الإصابة.

وغاب النيجيري أوسيمن، هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 21 هدفاً، عن مباراتي الدوري هذا الشهر ضد ميلان وليتشي بسبب شد في الفخذ.

وقال نابولي في منشور على موقعه على الإنترنت إن أوسيمن «عمل بشكل منفصل» بعيداً عن بقية أفراد الفريق خلال جلسة التدريب الأخيرة.

وقال سباليتي خلال مؤتمر صحفي «فزنا بمباريات مهمة حتى بدون أوسيمن، أتوقع أن من سيشارك في أرض الملعب سيحظى بثقة بقية أفراد الفريق، قوة الفريق لا تتمثل أبداً في إضافة عناصر جديدة فقط لأعضاء الفريق الحاليين، ولكن إضافة مهارات وكيفية تمكن الجميع من التعايش مع بعضهم البعض وسلوك المجموعة.

وأضاف: أظهر فريقنا أنه يمكنه اللعب بدون عناصر التشكيلة الأساسية.

ومن المتوقع أن يقود جياكومو راسبادوري الهجوم ضد ميلان، مع ابتعاد المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بسبب إصابة في الفخذ.

وقال سباليتي «خاض جلسة تدريبية واحدة فقط، ولم تكن مركزة بشدة، سيتم تقييم حالته صباح يوم المباراة عبر مزيد من الفحوصات، وبعد ذلك سنختار من سيلعب في هذا المركز.

وتغلب نابولي على إينتراخت فرانكفورت 5-صفر في مجموع المباراتين في دور الستة عشر الشهر الماضي ليبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.