عبدالله السعيد يغيب 8 أسابيع



القاهرة (د ب أ)

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري، عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد قائد الفريق، خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وخرج السعيد مصاباً بين شوطي المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، بعدما تعرض للإصابة من التحام قوي.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن عبدالله السعيد خضع لأشعة وفحص طبي أثبت إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، يغيب بسببه لمدة 8 أسابيع عن الملاعب للعلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق.

وأضاف أن الموسم الأفريقي وبطولة كأس الكونفدرالية، لقائد بيراميدز انتهى تماماً بسبب مدة غيابه التي تصل إلى شهرين كاملين.