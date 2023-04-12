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البرازيل تطيح ألمانيا في «تجربة السيدات»

البرازيل تطيح ألمانيا في «تجربة السيدات»
12 ابريل 2023 08:42

برلين (أ ف ب)

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فاز منتخب البرازيل على مضيفه الألماني 2-1 في نورمبرج، في مباراة دولية ودية إعدادية لنهائيات كأس العالم للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 يوليو و20 أغسطس المقبلين.
ودخل المنتخب الألماني المباراة، بعد فوزه الثمين على مضيفه الهولندي 1-صفر، لكنه اضطر إلى التعامل مع غياب حارسة مرماه الأساسية ميرل فرومز بسبب إصابة في الظهر.
وبدا واضحا منذ بداية المباراة التأثير الكبير لغياب فرومز، حيث استغلت المهاجمة البرازيلية تاميريش خطأ فادحاً لحارسة المرمى البديلة آن كاترين بيرجر ومنحت التقدم لمنتخب بلادها في الدقيقة 11.
وضاعفت البرازيليات الفارق بعد 15 دقيقة بفضل خطأ آخر من بيرجر، إثر عرضية من آري بورجيش، وسجلت لاعبة الوسط جولي براند هدف الشرف لمنتخب بلادها في الوقت بدل الضائع «92».
واحتشد أكثر من 30 ألف شخص في ملعب ماكس مورلوك في نورمبرج، وهو أكبر جمهور يحضر مباراة دولية للسيدات في ألمانيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وتشهد كرة القدم النسائية انتعاشاً غير مسبوق في شعبيتها عبر نهر الراين، في يوليو الماضي، تابع المباراة النهائية لكأس أوروبا التي خسرتها ألمانيا أمام إنجلترا «1-2» 17.9 مليون مشاهد، أكثر من أي مباراة لرجال «المانشافت» في مونديال قطر.
ومكنت المباراة من إظهار التقدم الذي شهده مستوى البرازيل تحت قيادة المدربة السويدية بيا سونداج التي استلمت منصبها قبل أربع سنوات بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين مدربة للولايات المتحدة الأميركية.
لم يفز منتخب البرازيل للسيدات بكأس العالم قط، لكن فوزه في نهائي كوبا أميركا 2022 على كولومبيا يضعه ضمن المرشحين لكأس العالم المقبلة.
ولم يتبق لألمانيا بطلة العالم مرتين، سوى مباراتين وديتين فقط قبل انطلاق البطولة العالمية في أستراليا ونيوزيلندا.

 

البرازيل
ألمانيا
مونديال السيدات
أستراليا
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