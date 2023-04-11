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الرياضي

منتخب هوكي الجليد يكمل جاهزيته لمونديال تركيا

منتخب هوكي الجليد يكمل جاهزيته لمونديال تركيا
12 ابريل 2023 02:59

أبوظبي (وام)

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أكد ديفيد ريتش مدرب منتخبنا الوطني لهوكي الجليد أن المباراة الودية التي خاضها المنتخب أمام فريق وايت بيرز كانت تجربة مهمة في استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم بتركيا.
وأوضح أن المحصلة الفنية من معسكر الفريق في أبوظبي كانت كبيرة وحملت مؤشرات إيجابية على مستوى الإعداد البدني والفني للفريق قبل بطولة العالم المقررة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.
وتتوجه بعثة منتخبنا الوطني إلى تركيا السبت المقبل برئاسة هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، وتضم 20 لاعباً، إضافة للطاقم الفني والإداري بقيادة المدرب ديفيد ريتش، والذي توج مع المنتخب ببطولة كأس العالم في العام الماضي.
وأثنى ريتش على التجاوب الكبير من اللاعبين أثناء التدريبات، والتفاعل مع التوجيهات المرتبطة بمراحل الإعداد، بما يعكس رغبتهم في بلوغ أفضل مرحلة من الاستعداد لبطولة العالم والدفاع عن اللقب.
وقال: «تتزايد الطموحات عندما ننتقل للمشاركة في هذه البطولة. لا توجد ضغوط على اللاعبين يمكن أن تؤثر في تركيزهم، وبدا لي أن الأمور تمضي إلى مؤشرات جيدة جداً عندما أشاهد الروح العالية التي ترافقهم في التدريبات. أكملنا معاً شهراً كاملاً من التدريبات، وحرصنا على تنويع الحصص التدريبية».
وأشاد جمعة محمد الظاهري قائد منتخبنا الوطني بحرص جميع اللاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، والتفاعل الكبير مع التوجيهات، لأهمية المرحلة المقبلة، وقال: إن هناك مؤشرات مهمة تؤكد أن هذا المعسكر كان بمستوى التوقعات لرفع المستوى الفني.

تركيا
هوكي الجليد
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