قمة إيطالية بـ «جناحين طائرين» في دوري الأبطال

روما (أ ف ب)

قمة ميلان ونابولي وقمة أخرى ريال مدريد وتشيلسي.. قمتان تحملان كل عناصر المتعة والإثارة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وستكون المواجهة مثيرة خلال مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين بين الجناحين الطائرين البرتغالي رافايل لياو في صفوف «الأول» والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مع «الثاني»، على ملعب سان سيرو اليوم، ويتألق الجناحان بشكل لافت هذا الموسم فسجل كفارا 12 هدفاً في الدوري المحلي مقابل 10 للبرتغالي.

وبعدما ألحق ميلان خسارة قاسية بنابولي برباعية نظيفة في عقر دار الأخير بينها هدفان للياو، سُئل الأخير من هو الأفضل بينهما فأجاب «لا أدري. أنا من أنصار كفارا. أعشق ما يقوم به على أرضية الملعب، هو يشبهني قليلاً. يقدم موسماً كبيراً».

ويعتبر الجورجي مفاجأة الموسم في الدوري الإيطالي وعلى الصعيد الأوروبي بعد أن كان مغموراً جداً لدى قدومه من نادي دينامو باتومي مطلع الموسم الحالي، وساهم بشكل كبير في تصدر نابولي الدوري الإيطالي، حيث يتجه إلى التتويج بأول لقب فيه منذ عام 1990.

أما لياو الذي ساهم بشكل كبير في تتويج ميلان بالدوري المحلي الموسم الماضي، فلعب بشكل جيد في القسم الأول من الدوري، لكن مستواه تراجع بعد نهائيات كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي، لكنه استيقظ في الوقت المناسب من خلال ثنائيته في مرمى نابولي.

ويقول الجورجي الدولي السابق كاخا كالادزه الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان عامي 2013 و2017 عن النجمين «إنهما يتشابهان كثيراً، يملكان سلاحاً فتاكاً هو سرعة التنفيذ».

وفي قمة أخرى، يرحّب الفريق الملكي على ملعب سانتياجو برنابيو بتشلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسلاحه الهجومي يتألف من بنزيمة و«الصاروخ» البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بعد بداية موسم متقلبة، ارتدى لوس بلانكوس ملابس التحدّي الاعتيادية في دوري الأبطال، في سعيه لإحراز اللقب السادس في عشر سنوات والخامس في عشر في تاريخه معززاً رقمه القياسي.