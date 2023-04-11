«الصقور» يطالب بإلغاء طرد لاعبه في دوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

قدم نادي الإمارات احتجاجاً رسمياً إلى اتحاد الكرة، مطالباً بإلغاء البطاقة الحمراء على لاعبه البرازيلي ليذبيري سيلفا في مباراة الفريق أمام مضيفه مسافي ضمن «الجولة 22» لدوري الدرجة الأولى، والتي انتهت بخسارة «الصقور» بنتيجة 1-2 وتراجعه إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 56 نقطة، خلف حتا المتصدر بـ 65، ودبا الحصن الوصيف برصيد 57.

وسجل سيلفا «البرازيلي المقيم» في تشكيلة «الصقور» هدف فريقه الوحيد في المباراة والـ 16 في سجله في الدوري خلال الموسم في الدقيقة 32، قبل أن يتعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 45 بقرار من الحكم خالد ناجم، الذي أدار المباراة بمعاونة وليد القرموطي «مساعد أول»، وعامر عبدالله «مساعد ثان»، وسالم البلوشي «حكم رابع».

ولم يمنع عدم اشتمال «لائحة الاعتراض على قرار الحكم»، لمسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث تقتصر على مسابقات رابطة المحترفين، وكأس رئيس الدولة، من تقدم إدارة نادي الإمارات باحتجاج لدى الاتحاد متضمناً لقطات وصوراً تؤكد - حسب البيان الرسمي- عدم صحة القرار.

وقال بيان صادر عن النادي: «القرار العكسي للحكم حول الواقعة كان مؤثراً على نتيجة المباراة، حيث منح لاعب (الصقور) ليذبيري سيلفا بطاقة حمراء مباشرة، رغم استخدام لاعب الفريق المنافس مرفق اليد في وجهه».

وأضاف البيان: «مما يدعو للاستغراب وقوع الحادثة بالقرب من الحكم والمساعد والحكم الرابع، والذي ينص عليه القانون بالطرد المباشر ويتبعه تقرير أقوى من ردة فعل لاعب الإمارات المطرود وعلى إثرها، وباندهاش شديد من الجميع أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الإمارات، فيما اكتفى بالبطاقة الصفراء للاعب المنافس».

وشدد البيان على وقوف نادي الإمارات بجانب اتحاد الكرة في تطوير الحكام.