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«المنطقة الحرة» تحسم لقب البادل في «مؤسسات الشارقة»

«المنطقة الحرة» تحسم لقب البادل في «مؤسسات الشارقة»
12 ابريل 2023 02:59

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت، أمس الأول، فعاليات النسخة الأولى لبادل التنس للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة وإشراف مجلس الشارقة، بمشاركة 35 فريقاً يمثلون المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة.
توج بالمركز الأول فريق المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، وجاء في المركز الثاني القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي المركز الثالث فريق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وفي المركز الرابع فريق أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.
وفي ختام المنافسات، قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن هذه الفعاليات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى خلق وجهة جديدة للموظفين للترويح والترفيه للحد من ضغوط العمل، وإتاحة الفرصة لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لمزاولة أنشطة رياضية لزيادة التواصل فيما بينهم في ظل تنافس رياضي شريف، من أجل تطوير مهارات الموظفين وإكسابهم لياقة بدنية وفكرية، مما يعود على حياتهم الاجتماعية والثقافية بالنفع والفائدة.
وفي السياق نفسه، أشاد المستشار حميد علي العبار بالنجاح الذي حققته البطولة في نسختها الأولى التي خلقت تجمعاً رياضياً رائعاً، وسط أجواء رمضانية وتنافسية أظهرت الكثير من المستويات والمهارات العالية من اللاعبين المشاركين، وحققت أهدافها بتعزيز روح الفريق الواحد لدى الجهات الحكومية والترابط بين موظفيها، مشيراً إلى أن ما شهدته البطولة من إقبال كبير وما حفلت منافساتها من مستويات عالية يعطينا الحافز لاستمراريتها في السنوات المقبلة.

المنطقة الحرة
البادل تنس
الشارقة
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