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الرياضي

180 لاعباً في دورة عبد الله الطنيجي الرمضانية

180 لاعباً في دورة عبد الله الطنيجي الرمضانية
12 ابريل 2023 02:59

رأس الخيمة (الاتحاد)

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انطلقت بنادي الإمارات بطولة المغفور له عبد الله أحمد بن جمعة الطنيجي المخصصة للمواليد من 2011 حتى 2014 بمشاركة 180 لاعباً، والتي ينظمها نادي الإمارات ونادي الرمس استمراراً لنهج إدارتي الناديين في إحياء ذكرى مؤسسي وأقطاب المجتمع وأحد أعلامها ومن رواد الحركة المجتمعية في الدولة والساحة الرياضية.
شهد افتتاح فعاليات البطولة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وسالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة ناديي الإمارات والرمس وممثلي عدد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية.
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني قدمته فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة ودخول الفرق المشاركة، ثم القرآن الكريم، ثم كانت كلمة البطولة التي ألقاها منصور حسين إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الإمارات مشرف عام المراحل السنية.
وأكد منصور حسين أن بطولات كرة القدم أصبحت من الأنشطة الرياضية التي تجذب أعداداً كبيرة من الأبناء في رمضان، مما دعا إلى تجسيد اهتمامهم من خلال تنظيم مثل هذه البطولات لإشباع رغباتهم وحاجاتهم الرياضية.
ثم انطلقت المباريات الافتتاحية للبطولة بين فريقي المؤسسة العقارية الحديثة والميدان، وانتهت بنتيجة 4/2 للمؤسسة العقارية، ثم المباراة الثانية التي جمعت فريقي العمران للحجر والرخام ومجموعة المفتول وانتهت بفوز فريق العمران بنتيجة 2/1، أما المباراة الثالثة فجمعت فريقي أرب لاب وآزومي وانتهت بفوز آزومي 2/1.

نادي الإمارات
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