«الزعيم» يدخل أجواء نصف نهائي الكأس

معتز الشامي (دبي)

عاد فريق العين إلى التدريبات على ملعبه، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة عقب المباراة الأخيرة في الدوري بالجولة 22 أمام خورفكان، والتي حقق فيها «الزعيم» فوزاً مستحقاً بثلاثية، أعادت الثقة للاعبيه لاسيما الخط الأمامي، كما شهدت منح الفرصة لبعض العناصر وإراحة عناصر أخرى لمواجهة نصف نهائي الكأس المرتقبة، أمام الوصل بعد غدٍ الجمعة.

ويستعد «الزعيم» لحسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة الأغلى على قلوب الجميع، في مواجهة الإياب أمام الفهود، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، بعد انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي، حيث ستكون المواجهة المقبلة، اختباراً قوياً جاداً للاعبين، في ظل رغبة الفريق في المنافسة بقوة على جميع الألقاب والفوز بها.

ويواصل الفريق تدريباته بثقة وتركيز، بعدما تم إغلاق ملف الدوري، وبدأ التركيز على الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام فهود زعبيل، كما شهدت الحصة التدريبية أمس عقد اجتماع سريع بين الجهاز الفني واللاعبين، حيث طالب المدرب الأوكراني ريبروف من الجميع، بضرورة التحلي بالجدية والتركيز خلال الفترة المقبلة، ووصف شهر أبريل الحالي بأنه شهر حاسم في ظل وصول صراع الدوري للأمتار الأخيرة، فضلاً عن ضرورة الحسم فيه لبطاقة التأهل لنهائي الكأس والمنافسة على اللقب الغالي.

ويعمد الجهاز الفني خلال التدريبات اليومية على الملعب الفرعي للنادي، إلى تصحيح الأخطاء الفردية التي ظهرت على أداء الفريق واللاعبين خلال مباريات الدوري الأخيرة، لاسيما إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، حيث شدد الجهاز على ضرورة عدم التسرع في اللمسة الأخيرة، وضرورة التحلي بالروح القتالية والجدية الكافية.

وذلك رغم نجاح الفريق في عبور محطة خورفكان، التي شهدت استعادة لابا للثقة بهدفه الذي سجله، ونفس الأمر ينطبق على يارمولينكو العائد من الإصابة، فضلاً عن اللاعب إيريك، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة مع فريقه.

من جهته قال الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرب العين: الشهر الجاري، هو الأهم في الموسم الحالي، حيث ستحدد نتائج المباريات التي يخوضها العين، ما إذا كان علينا التركيز على بطولة الدوري أم الكأس.

وعانى العين هذا الموسم في مرحلة البدايات، وابتعد عن قمة الترتيب للدوري الذي مازال يحتفظ بلقبه، كما يتمسك الزعيم بالمنافسة القوية مع شباب الأهلي لاقتناص الصدارة في الجولات المقبلة، بينما يضع الوصول لنهائي الكأس والظفر بالبطولة، هدفاً قوياً للمرحلة الحالية.

وشدد ريبروف على ضرورة إغلاق ملف الدوري تماماً، وهو ما أكده للاعبين، حيث سيكون التركيز منصباً فقط على التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام الوصل لحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس رئيس الدولة.