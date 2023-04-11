30 ألف درهم عقوبة على الوصل بسبب الألعاب النارية



دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي، نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت، مقرراً.

وقررت لجنة الانضباط، توجيه عقوبة لفت النظر لنادي عجمان، بسبب مخالفته لقرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث لم يسجل النادي إصابة حارس مرماه علي الحوسني على النظام الإلكتروني الطبي للاتحاد، واتخذت اللجنة العقوبة ذاتها مع نادي شباب الأهلي لعدم قيامه بتسجيل إصابة حارس المرمى ماجد ناصر على النظام ذاته، إضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لتكرار المخالفة.

ونظرت اللجنة في تقرير مراقب مباراة الشارقة وعجمان في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، وقررت توجيه عقوبة الإنذار لإداري فريق عجمان عبدالله أحمد عبدالله المرزوقي وتغريمه أربعة آلاف درهم بسبب كلامه غير اللائق عن حكم المباراة، كما عاقبت اللجنة نادي الوصل بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغاً قدره ثلاثون ألف درهم، لقيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية (الدخان) في مباراته أمام نادي العين ضمن مباراتي الدور ذاته.

وفي مسابقة دوري الدرجة الأولى، عاقبت اللجنة نادي الإمارات بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغاً قدره عشرة آلاف درهم، لنزول جماهيره وأحد مسؤوليه إلى أرض الملعب، كما عاقبته بعقوبة الإنذار لمخالفته لائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، وذلك بسبب دخول غير المخولين لغرفة تبديل ملابس الفريق في مباراته أمام نادي الحمرية في الجولة 28 من المسابقة، كما قررت اللجنة معاقبة النادي ذاته بعقوبة الإنذار وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، لقيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه أمام نادي مسافي في الجولة الماضية من مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة النهائية لبطولة كأس الشباب تحت 21 سنة، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب شباب الأهلي عبدالله محمد راشد ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه جماهير الفريق المنافس، وإيقاف لاعب شباب الأهلي سهيل جمعة سرور مباراتين، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، لرميه عبوة مياه تجاه جماهير الفريق المنافس، وفرضت اللجنة غرامة مالية على شباب الأهلي قدرها ألف وسبعمائة وخمسون درهم لحصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء في المباراة الواحدة، كما عاقبت ناديي شباب الأهلي والعربي بعقوبة الإنذار وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على كل نادٍ، لارتكاب جماهيرهما سلوكيات غير رياضية وقيامهما بالتشابك مع بعضهما بعضاً، والنزول إلى أرض الملعب.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب خورفكان علي إبراهيم مباراتين وتغريمه مبلغاً قدره «ألفان وخمسمائة درهم»، وتحمله لتكاليف إصلاحات التلفيات التي أحدثها بعد نهاية مباراة فريقه مع نادي شباب الأهلي في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة، وغرمت نادي الرمس مبلغاً قدره ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي الظفرة في المسابقة ذاتها.