فيصل الكتبي: 2023 سيكون عاماً استثنائياً لـ «جو جيتسو الإمارات»



أبوظبي (وام)

أكد فيصل الكتبي البطل العالمي للجو جيتسو ولاعب المنتخب الوطني ونادي بني ياس أن العام الحالي 2023 سيكون عاماً استثنائياً بالنسبة للمنتخب وله شخصياً، على ضوء حجم البطولات والاستحقاقات الكبرى التي ستقام فيه، على المستويات القارية والعالمية، وأبرزها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الأولمبية الآسيوية «الآسياد» في الصين، بالإضافة إلى العديد من الاستحقاقات المهمة الأخرى مثل ألعاب الصالات والفنون القتالية، الأمر الذي يعني مزيداً من العمل من أجل الحفاظ على المكانة التي وصل إليها المنتخب.

وقال الكتبي عقب تأهل فريقه بني ياس إلى نهائيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة «فئة الرجال» والتي ستقام الأسبوع المقبل في مبادلة أرينا بأبوظبي: إن بطولة كأس رئيس الدولة لها خصوصيتها من بين جميع البطولات التي يشارك فيها، لما تحمله من اسم غال على الجميع، وكذلك قوة منافساتها من جميع أندية الدولة من أجل الخروج بأفضل صورة والفوز بلقبها.

وأضاف:«تمكنا في فريق نادي بني ياس من التتويج باللقب خلال السنوات الثلاث الماضية، وسنواصل مهمتنا من أجل الحفاظ على أهم وأغلى البطولات بالنسبة لنا، حيث يمتلك النادي قاعدة قوية من اللاعبين المميزين في مختلف الفئات والأوزان».

وفيما يتعلق بطموحه خلال الفترة المقبلة قال الكتبي: «هدفي الحفاظ على المكانة التي وصلت إليها مع المنتخب الوطني ونادي بني ياس، وأن أقدم الأفضل دائماً لرفع اسم الإمارات عالياً في كافة المشاركات».

وعن التدريب وممارسة اللعبة خلال شهر رمضان قال الكتبي:«شهر رمضان فرصة مميزة من أجل التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية، في ظل أجواء مميزة يوفرها اتحاد الإمارات للجوجيتسو للاعبين من خلال التدريبات، وكذلك النظام الغذائي الصحي المتبع لجميع اللاعبين».

أضاف:«لدينا في الإمارات أفضل لاعبين في العالم، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وخطط وبرامج الاتحاد الذي يوفر كافة الإمكانيات لجميع اللاعبين من أجل الظهور بالصورة المشرفة، والبحث عن الرقم واحد عالمياً في كل المحافل».

وعما وصلت إليه اللعبة في الإمارات قال الكتبي: «أصبحت رياضة الجو جيتسو في كل بيت، ومقر عمل، وناد، ولدينا لاعبون أصحاب خبرات كبيرة، وعلى مستوى فني وبدني عال، وهذا الأمر لم يأت من فراغ بل نتاج عمل مستمر طوال السنوات الماضية، الأمر الذي يبشر بالخير ويحثنا على تحقيق المزيد من الإنجازات».

وتابع: «أصبح لاعب الجو جيتسو الإماراتي محترفاً وعلى أعلى المستويات ويتقاضى راتباً عن ذلك مثل بقية اللاعبين المحترفين في جميع أهم الرياضات، وهو أمر نفخر به دائماً ويعزز من قدراتنا وإمكانياتنا وطموحاتنا في التطور للوصول إلى أبعد نقطة في اللعبة».