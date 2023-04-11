«فريق البلدية» بطل النسخة الثالثة لدورة عجمان الرياضية



عجمان (وام)

توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان فريق دائرة البلدية والتخطيط بطلاً لبطولة كرة القدم المقامة ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 في نسختها الثالثة، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

شهد حفل الختام عدد كبير من الشخصيات تقدمهم، الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ محمد بن عمارالنعيمي، وراشد عبد الرحمن السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وأحمد علي الرئيسي المشرف العام على الدورة الرياضية لحكومة عجمان، وعبدالعزيز عبد الله مدير البطولة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات في حكومة عجمان، إضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة.

وفاز فريق البلدية والتخطيط بكأس البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على منافسه الإدارة العامة للدفاع المدني 2-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الاثنين في ملعب مركز كواترو الرياضي وسط حضور جماهيري كبير.

وبعد ختام المباراة النهائية قام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، يرافقه الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، وراشد عبد الرحمن السويدي رئيس اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، بتكريم فريق دائرة البلدية والتخطيط بكأس البطولة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالمركز الثاني وأيضاً بجائزة الدائرة الحكومية المتميزة في الدورة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بجائزة الفريق المثالي.

وفاز عصام علاء شامخ من فريق دائرة البلدية والتخطيط بجائزة أفضل لاعب، وحسام جاد عبد الله من فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بجائزة الهداف برصيد 9 أهداف، وزاهر عبد المجيد من الدفاع المدني بجائزة أفضل حارس، وخالد محمد من الدفاع المدني بجائزة أفضل مدرب، فيما فاز عبد العزيز المطروشي من فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة أفضل إداري.

وتم تكريم حكام البطولة، الحكم محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، والحكم علي الشحي رئيس لجنة الحكام في بطولة كرة القدم للدوائر والمؤسسات 2023، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين عادل النقبي، وسلطان محمد صالح، كما تم تكريم الرعاة والداعمين والشركاء.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بالدعم الكبير والمتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لقطاع الرياضة والشباب، منوهاً بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية لدورها في تعزيز الأسس النبيلة بين فئات المجتمع، وعلى أهمية الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام في الشهر المبارك من كل عام كونها تتماشى مع التوجهات الوطنية لحكومة عجمان، مؤكداً أن البطولة ليست فوزاً وخسارة فقط، بل تمثل مناسبة مجتمعية لإعلاء القيم في المجتمع وتعزيز أواصر المحبة والتآلف بين الرياضيين.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه كمناسبة رياضية اجتماعية رمضانية، مثمناً دور وجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومركز كواترو الرياضي في تنظيم الفعاليات المختلفة التي تسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية اتباع أسلوب حياة نشط، وتحفز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزز روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان.