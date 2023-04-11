ساني: تقييمي يتم بـ «قسوة شديدة»!

برلين (د ب أ)

قال ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم: إنه يعلم أنه بحاجة لتقديم أداء أفضل، ولكنه أيضاً يعتقد أنه يتم الحكم عليه «بقسوة شديدة» من قبل جماهير كرة القدم، والنقاد.

وقال ساني في مقابلة مع شبكة «سبورت1»: «أعلم أنني بحاجة للقيام بعمل أفضل في بعض الأمور، أنه يجب أن أسجل المزيد الأهداف، ولكن لدي دائماً الشعور بأنه يتم الحكم علي بقسوة شديدة علانية».

وأضاف:«بعد تسجيل هدف، يتم الاحتفال بي، بعد مباراتين أو ثلاث مباريات أضعف يتم مناقشة ما إذا كنت جيداً بما يكفي للعب لبايرن ميونيخ أو المنتخب الوطني».

ومر ساني بلحظة مضطربة مع بايرن ميونيخ عقب رحيل جوليان ناجلسمان والخروج من كأس ألمانيا، والذي كان محبطاً للغاية.

وعن الخسارة 1-2 أمام فرايبورج، قال ساني: «بشكل عام، كان ينبغي أن نصنع المزيد من الفرص، لا نلوم سوى أنفسنا على هذه الخسارة».

وقال الجناح إن علاقته كانت جيدة للغاية مع ناجلسمان، وأنه يأسف لأن المدرب اضطر للرحيل، ولكن اللاعب يرى المدرب الجديد توماس توخيل حتى الآن أنه مدرب يتواصل بقوة ومحفز للغاية في العديد من الجوانب.