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«الفرسان» يعزز صدارة «دوري 21» و«الملك» ينتزع «الوصافة»

«الفرسان» يعزز صدارة «دوري 21» و«الملك» ينتزع «الوصافة»
11 ابريل 2023 16:30

معتصم عبدالله (دبي)
انتزع الشارقة مقعد وصافة ترتيب دوري المحترفين تحت 21 عاماً، على حساب منافسه الجزيرة المتراجع إلى المركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بفوزه على مضيفه الظفرة 2-1، ضمن مباريات الجولة 22.
وشهدت الجولة احتفاظ شباب الأهلي بالصدارة بفارق أربع نقاط بفوزه على البطائح 1-0، فيما تعثر الجزيرة «الرابع» بـ 44 نقطة بتعادله مع النصر 3-3، وكسب العين «الثالث» خورفكان 2-1، وتفوق الوصل على عجمان 2-1، فيما تعادل اتحاد كلباء وبني ياس 2-2، على أن تختتم مساء الجمعة المقبلة بإقامة المباراة المؤجلة للوحدة ودبا على استاد آل نهيان.
وحول «الملك» الصاعد للوصافة تأخره أمام مضيفه الظفرة بهدف عبدالله الحمادي في الدقيقة 51، إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية مايد الكاس في الدقيقة 56، واياو ماووتو في الدقيقة 63، وهو الفوز 13 للشارقة في الدوري ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، وبفارق نقطة أمام منافسيه العين والجزيرة على التوالي.
وعاد شباب الأهلي الخاسر في الجولة الماضية أمام ضيفه العين 0-1، إلى سكة الانتصارات سريعاً بفوزه على مضيفه البطائح بهدف محمد المدني في الدقيقة 77، وشهدت المباراة طرد سلطان البلوشي مدافع «الفرسان» بالإنذار الثاني في الدقيقة 84، وعزز شباب الأهلي صدارته للترتيب برصيد 49 نقطة مع بقاء أربع جولات على ختام المنافسة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد «الراقي» في 23 نقطة في المركز العاشر.
وارتقى العين إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق المواجهات أمام منافسه الجزيرة المتراجع للرابع، بعدما حقق على مضيفه خورفكان 2-1، ولم يمنع النقص العددي في صفوف «الزعيم الشاب» بطرد مدافعه خالد البلوشي في الدقيقة 36، من تحقيق فوز مستحق بهدفي محمد عوض الله في الدقيقتين 5 و51، فيما سجل للنسور ياسر الحمادي في الدقيقة 18.
وفرط الجزيرة المتراجع إلى المركز الرابع في فرصة ملاحقة شباب الأهلي المتصدر، بعدما تعثر بالتعادل أمام مضيفه النصر 3-3، وسجل لأصحاب الأرض كايو إدواردو في الدقيقة 11، جاسم يعقوب 37، وكودجو جان 48، فيما أحرز ثلاثية «فخر أبوظبي» زايد العامري في الدقيقة 26، ريتشارد أوكونور 40، برونو أوليفيرا 54.

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