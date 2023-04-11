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العليلي يتصدر سباق المضمار للدراجات

العليلي يتصدر سباق المضمار للدراجات
11 ابريل 2023 15:30


الشارقة (الاتحاد)
نظم اتحاد الدراجات بطولة رمضان للمضمار والطريق للناشئين والأشبال بهدف المحافظة على مستوى اللاعبين وتجهيزهم للموسم القادم، إضافة إلى تشكيل قاعدة جديدة من الدراجين للمنتخبات الوطنية، خاصة في سباقات المضمار، والذي أقيم في مضمار زايد بالشارقة مقر اتحاد الدراجات، وشهد مشاركة أكثر من 25 دراجاً في بطولة المضمار و77 دراجاً في بطولة الطريق التي أقيمت في الحمرية.
شهد السباقات منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات وعدد كبير من مدربي الأندية، بحضور عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني وبدر ثاني مدرب المنتخب.
وأسفر سباق المطاردة الفردية عن فوز محمد عبيد العليلي بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني ابراهيم يوسف من نادي خورفكان وعبيد ماجد من نادي الحمرية في المركز الثالث، وفي سباق الكيلو فاز محمد عبيد العليلي بالمركز الأول من نادي الحمرية وناصر عيد من نادي النصر في المركز الثاني وإبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان في المركز الثالث.
وفي سباق الإقصاء فاز محمد عبيد العليلي بالمركز الأول من نادي الحمرية وإبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان بالمركز الثاني وعلي أحمد من نادي الشارقة في المركز الثالث.
وفي بطولة رمضان للطريق بالحمرية فاز علي أحمد دراج نادي الشارقة بالمركز الأول في السباق الذي أقيم لمسافة 45 كم وبمشاركة 44 دراجاً، وحل في المركز الثاني ويلان راب من نادي أبوظبي وعبيد عمر من نادي الشارقة في المركز الثالث، وفي فئة الأشبال فاز دراج نادي الشارقة سليمان منصوري بالمركز لمسافة 30 كم وبمشاركة 33 دراجاً، وحل في المركز الثاني أحمد خالد من نادي أبوظبي وسلطان سيف من النادي العربي في المركز الثالث.
وأكد منصور بوعصيبة سعادته باهتمام الأندية ومشاركاتها، بهدف تهيئة الدراجين على بطولات المضمار وتكوين المنتخبات الوطنية للمواسم القادمة، أكد أنه برز في البطولة عدد كبير من الدراجين المتميزين ومنهم دراج نادي الحمرية محمد عبيد العليلي الذي سيطر على فئات البطولة الثلاثة المطاردة الفردية وسباق الكيلو وسباق الإقصاء.

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