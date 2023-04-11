ميسلينتات مديراً للكرة بفريق أياكس الهولندي



شتوتجارت (د ب أ)

أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم، تعيين سفين ميسلينتات، المدير الرياضي السابق لفريق شتوتجارت، مديراً للكرة بالفريق الهولندي، وترك ميسلينتات فريق شتوتجارت في نوفمبر الماضي، وتم تعيين بفابيان فولجموث في المنصب.

وقال ميسلينتات: «اتصل بي إدوين فان دير سار، الرئيس التنفيذي لأياكس، وسألني إذا كنت مهتماً بأن أكون جزءاً منهم وأن أصبح مديراً للكرة في أياكس، تمسكت بالفكرة بشكل فوري وتوقفت عن الحديث مع الآخرين».

ويبدأ عقد ميسلينتات مع أياكس رسمياً 19 مايو ويستمر حتى يونيو 2026 وكان ميسلينتات مديراً للكشافة وأيضاً رئيساً للجنة كرة القدم الاحترافية في بوروسيا دورتموند في الفترة ما بين 2006 إلى 2017 قبل أن ينضم لأرسنال كرئيس لفريق الكشافة.

في 2019 عاد للدوري الألماني لتولي وظيفة في شتوتجارت. وقال فان دير سار:«أمر طيب لفريق أياكس أن يملأ هذا المنصب المهم بمدير كرة لديه خبرة دولية ويمكنه البدء سريعاً». يذكر أن منصب مدير الكرة كان خالياً منذ رحيل مارك أوفرمارس في فبراير.2022