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«الاحتراف» تدعم مسيرة دبا الحصن في دوري «الأولى»

«الاحتراف» تدعم مسيرة دبا الحصن في دوري «الأولى»
11 ابريل 2023 17:00

فيصل النقبي (دبا الحصن)
‎عقدت لجنة الاحتراف والفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن، اجتماعها الشهري للوقوف على أهم النقاط المتعلقة بالفريق، ولدعم الفريق في مشواره بدوري الدرجة الأولى، حيث ترأس الاجتماع محمد سيف الظهوري رئيس اللجنة، بحضور كل من إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، وسعيد محمد خليفة الريامي أمين السر العام، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي، ومحمد راشد سرور مشرف الفريق الأول.
‎وتناول الاجتماع مناقشة وضع المباريات المقبلة والوقوف على أهم النقاط المتعلقة بالفريق للمحافظة على أدائه ومستواه ليحقق الفريق الهدف المطلوب والصعود لمصاف دوري المحترفين.
ويحتل دبا الحصن المركز الثاني بالمسابقة برصيد 57 نقطة وبفارق 8 نقاط عن حتا «المتصدر»، وبفارق نقطة واحدة عن فريق الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

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