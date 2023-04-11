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الإسباني رام يحتل «الوصافة» في «السباق إلى دبي»

الإسباني رام يحتل «الوصافة» في «السباق إلى دبي»
11 ابريل 2023 16:00

دبي (الاتحاد)
تقدم الإسباني جون رام إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما دون اسمه في سجلات التاريخ بالفوز بلقب الماسترز الأميركي أحد أعرق البطولات الأربعة الكبرى في رياضة الجولف.
انضم رام إلى القائمة الحصرية التي تزخر بأسماء من أساطير اللعبة مثل الأميركي تايجر وودز، بعد تفوقه في المنافسات التي أقيمت في ملعب أجوستا الوطني الشهير في ولاية جورجيا الأميركية، وأنهى المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، بفارق أربع ضربات عن أقرب منافسيه الأميركيين بروكس كوبيكا وفيل ميكيلسون.
وكسب رام بفضل هذا الفوز 1.665 نقطة، جعلته يتقدم 164 خطوة إلى المركز الثاني في ترتيب (السباق إلى دبي) بإجمالي نقاط يبلغ 1.718.6 نقطة، ويقترب من العودة مرة أخرى للمشاركة في البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل في عقارات جميرا للجولف، حيث يمتلك علاقة خاصة مع هذه البطولة في دبي، التي توج بلقبها ثلاث مرات آخرها النسخة الأخيرة في عام 2022.
وكسب رام جائزة مالية ضخمة تبلغ 3.240 مليون دولار، إلى جانب حصوله على «الجاكيت الأخضر» المعروف في رياضة الجولف تاريخياً بارتدائه من قبل أبطال هذا الحدث بشكل حصري.
واستفاد النرويجي فيكتور هوفلاند من حصوله على المركز السابع في البطولة برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليكسب 275 نقطة تقدم من خلالها 127 خطوة ليصبح بالمركز 39 في ترتيب (السباق إلى دبي) برصيد 328 نقطة.
كما منح المركز العاشر في البطولة الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك 179 نقطة جعلته يتقدم 98 مركزاً دفعة واحدة ليصبح بالمرتبة 68 في ترتيب (السباق إلى دبي) برصيد 232 نقطة.
وما يزال الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب (السباق إلى دبي) برصيد 1.835 نقطة، وهو الذي يسعى للاحتفاظ بلقب بطل الموسم الذي توج به العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته.
ويتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى البطولة الختامية التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.
وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.

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