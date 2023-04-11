«نافيد» بطلاً لـ«رمضانية» خالد بن طناف للبادل تنس



أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق «نافيد» بطلاً لبطولة خالد بن طناف المنهالي للبادل تنس التي أقيمت على مدار خمسة أيام بملاعب فندق ميلينيون المفرق بحضور جماهيري كبير، وحلق «نافيد» الذي يلعب له صالح المنهالي لاعب منتخب الإمارات والوحدة وبني ياس السابق لكرة القدم باللقب بعد الفوز على فريق «بادل ريلز» في المباراة النهائية التي امتدت لأكثر من ساعة تبادل فيها الفريقان السيطرة والتقدم حتى حسم البطل اللقب لصالحه.

توج الفريق الفائز خالد بن طناف المنهالي وعدد من محبي وعشاق البادل تنس بشكل عام والرياضة بشكل خاص، وسط فرحة كبيرة وحماس قوي في ظل المشاركة الفعالة من جانب عشاق البادل تنس في هذه البطولة الرمضانية.

وشارك في البطولة منذ البداية 18 فريقاً من مختلف أنحاء الدولة، وشهدت المواجهات منافسة قوية بين المشاركين حتى حسم البطل اللقب لصالحه بعد الفوز في جميع مبارياته.

من جانبه وجه خالد ن طناف المنهالي التهنئة للفريق الفائز باللقب، ولجميع المشاركين، مؤكداً أنه لا خسارة في هذا المحفل الرمضاني الرائع، وقال: لقد أثبتت لعبة البادل تنس أنها أحد أهم الألعاب الرياضية حالياً، لا سيما وأن حجم المشاركة الكبير من جانب الفرق وكذلك حجم الحضور الغفير أكد قدرتها على منافسة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى.

ووجه الشكر إلى الجماهير التي حضرت وشجعت بقوة، الأمر الذي ساهم في نجاح البطولة وخروجها بهذا الشكل الرائع، مؤكداً أن الهدف الأساسي من إقامة البطولة هو جعل الرياضة أسلوب حياة واستغلال الأجواء الرمضانية الرائعة في مد أواصر العلاقات بين الشباب وبث روح المنافسة الشريفة بينهم من خلال مثل هذا البطولات.

وشدد على أن الجميع استمتع بالمستوى الفني للبطولة وكذلك الأجواء بشكل عام، خصوصاً من ناحية الحضور الجماهيري والاحتفالات بالفوز في كل يوم من الأيام الخمسة على مدار البطولة

ووجه الشكر إلى فندق ميلينيوم المفرق على استضافة البطولة، مؤكداً أن الجميع قام بواجبه على الوجه الأكمل.