أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل



أبوظبي (وام)

أكد طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن دعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، للأنشطة والفعاليات يرسخ مكانة الأكاديمية في إطلاق المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالقدرات وتطوير المهارات ودعم تمكين المرأة في المجال الرياضي، والتشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة وفق أفضل الممارسات.

وأوضح أن الأكاديمية تعزز جهودها في تنظيم الفعاليات المختلفة، وتتبني البرامج المواكبة لتطلعات الفئات العمرية من الإناث، وتستعد لإطلاق النسخة الخامسة من بطولة الشطرنج الخاطف في 30 أبريل الحالي، بما يتماشى مع رؤيتها لنشر هذه اللعبة، خاصة أن النسخة الماضية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني بمشاركة نحو 100 لاعبة من 17 جنسية.

وأضاف: «انطلاقاً من النسخة الماضية، والتي ترجمت جهود منظومة العمل المتكاملة في الأكاديمية، فإننا نتأهب من جديد لتنظيم النسخة الجديدة، ونتوقع إقبالاً كبيراً من المشاركات، خاصة مع تزايد أعداد المواطنات الممارسات للعبة» الأذكياء«التي تعزز القدرات الذهنية، وتسهم بقدر كبير في تعزيز المكانة المتميزة للأكاديمية في تنظيم البرامج الملائمة للاستراتيجيات الداعمة لتحقيق التطور الفني وتعزيز المهارات».

وأشار إلى أن اللجان العاملة في الأكاديمية تعكف على وضع كل الترتيبات الكفيلة بدعم نجاح النسخة الخامسة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات، لضمان تحقيق أفضل درجات التميز والنجاح على غرار الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الأكاديمية في شتى المجالات، وأنه مع اقتراب العد التنازلي للبطولة سيتم الكشف عن المزيد من الخطوات المرتبطة بهذا الحدث، وتنظيم المؤتمر الصحفي الخاص في 25 أبريل الجاري، قبل انطلاق المنافسات.