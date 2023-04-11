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«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا

«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
11 ابريل 2023 14:00


مدريد (الاتحاد)
حقق فريق الإمارات للدراجات الهوائية إنجازاً مميزاً في سباق إتسوليا باسك كونتري بإسبانيا عن طريق الدراج براندون ماكنولتي، وذلك بعد أسابيع من السباقات، حيث احتل ماكنولتي المركز السابع في التصنيف العام، كما حصل على تصنيف «أفضل الدراجين الشباب».
وشهدت المرحلة النهائية التي بدأت وانتهت في إيبار (138 كم) تحقيق مارك هيرشي مع 11 دراجاً آخرين انفصالاً عن المجموعة الرئيسية وحاولوا التقدم، وجاءت الهجمات من الخلف مع الحركة الحاسمة على بعد 28 كم من خط النهاية، حيث انطلق يوناس فينجارد (من فريق جامبو فيزما) بمفرده ليصل إلى منصة التتويج ويحصل على القميص الأصفر. 

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وجاء خلف ماكنولتي نخبة من الدراجين الذين عبروا خط النهاية بفارق دقيقة واحدة و38 ثانية، مع حصول الأميركي على المركز الرابع. وشهدت النتيجة صعود ماكنولتي إلى منصة التتويج النهائية كفائز في تصنيف أفضل الدراجين الشباب.
وقال ماكنولتي: «كان سباقاً جنونياً. لدي ذكريات مختلطة من هذه المرحلة من السنوات السابقة، لكني سعيد لأنني حظيت بيوم أخير جيد والبقاء في التصنيف العام واستعادة قميص الشباب. إنها نتيجة مشجعة وأتطلع إلى الأهداف الكبرى التالية».

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