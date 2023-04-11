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الرياضي

لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي

لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
11 ابريل 2023 13:15


الرياض (د ب أ)
أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تلقيها أي طلبات للاستئناف على قراراتها الخاصة بالقائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، والتي ضمت قائمة معلنة برئاسة ياسر المسحل وتم إغلاق مهلة الاستئناف. 

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وأوضحت اللجنة في بيان نشره حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية بعد استكمال كافة الخطوات الإجرائية يوم 25 أبريل الحالي، وتضم قائمة المسحل لعضوية مجلس الإدارة كلاً من لمياء بنت بهيان لمنصب نائب الرئيس كأول أمرأة سعودية تتسلم المنصب منذ تأسيس اتحاد الكرة السعودي، وعضوية كل من خالد الثبيتي ونعيم البكر ونزيه النصر وخالد المقرن وعلي الشعيلان ومعيض الشهري وتركي السلطان وعبدالعزيز العفالق وعبدالله حماد.
كان المسحل قد فاز بالانتخابات بالتزكية في يونيو 2019، واستطاع تحقيق إنجازات غير مسبوقة للكرة السعودية، بعد أن تصدر المنتخب السعودي مجموعته الآسيوية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي كانت تضم منتخبي اليابان وأستراليا بجانب الصين وعمان وفيتنام، كما حقق فوزاً تاريخياً على الأرجنتين في مستهل مشاركته بالمونديال، بجانب وصول منتخب السعودية لأولمبياد طوكيو بعد تحقيقه لقب كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً بجدارة ودون خسارة أي مباراة... كما حقق منتخب الشباب كأس البطولة العربية لعامين متتاليين 2021.2022 وشهدت مسيرته القيادية إطلاق أول استراتيجية للكرة السعودية وافتتاح مكاتب محلية لاتحاد اللعبة، والنجاح في استضافة كأس آسيا للمنتخبات 2027 وكأس آسيا للسيدات 2026 وتأسيس أول منتخب نسائي سعودي وإطلاق أول دوري نسائي محلي، بجانب الفوز باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2024، وأيضاً فاز المسحل بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الانتخابات الآسيوية الأخيرة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
الرياضة السعودية
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