لامبارد يستنهض «روح 2021» لمواجهة الريال في الأبطال



لندن (أ ف ب)

ناشد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد لاعبيه بوضع عروضهم المخيّبة في الدوري الإنجليزي الممتاز وراءهم والسير على خطى المشوار المذهل للبلوز عام 2012 الذي شهد تتويجه في دوري أبطال أوروبا، وذلك عشية مواجهة فريقه للعملاق الإسباني ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان تشيلسي أحرز باكورة ألقابه في دوري الأبطال، محققاً مفاجأة مدوية حينها، عندما تفوق على برشلونة بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نصف النهائي قبل أن يهزم بايرن ميونيخ الألماني في عقر داره في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

كان السيناريو حينها مماثلاً لوضع تشيلسي في الوقت الحالي، إذ كان يحتل مركزاً متأخراً في الدوري المحلي، فقامت إدارة النادي بإقالة المدرب البرتغالي اندري فياش بواش وتعيين الإيطالي روبرتو دي ماتيو لاعب تشيلسي السابق مدرباً في مارس 2012.

وخاض تشيلسي مباراة الذهاب في ثمن النهائي ضد نابولي الإيطالي بإشراف بواش، وخسرها 1-3 قبل أن يقلب الأمور في صالحه، بإشراف مدربه الجديد ايابا في العاصمة الإنجليزية.

واستلم لامبارد، الذي كان ضمن الفريق المتوج أوروبياً عام 2012، تدريب النادي اللندني بعد إقالة جراهام بوتر، وهي المرة الثانية التي يشرف فيها على تدريبه، علماً بأنه يعتبر أحد أساطيره بعد الجولات والصولات التي حققها عندما كان لاعباً في صفوفه.

يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم مخيب شهد في مطلعه إقالة المدرب الألماني توماس توخل في سبتمبر الماضي قبل تعيين بوتر بدلاً منه، لكنه لم يمكث في منصبه أكثر من سبعة أشهر ليلقى المصير ذاته.

وعلى الرغم من أن المستوى الحالي لتشيلسي لا يبشر بقدرته على تحقيق مفاجأة مدوية ضد ريال مدريد حامل لقب المسابقة القارية 14 مرة (رقم قياسي)، فإن لامبارد اعتبر بأن كل شيء ممكن إذا أظهر لاعبو فريقه الرغبة في تحقيق ذلك، مذكراً بإنجاز الفريق قبل 11 عاماً بقوله في المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة ريال مدريد: «كنا حينها نملك رغبة كبيرة وشخصية قوية من كوكبة اللاعبين الموهوبين المتعطشين منذ سنوات للتتويج بدوري الأبطال».

وأضاف: «يتعين على أي مجموعة من اللاعبين أن تعيش فترة عصيبة لكي تصل إلى المجد».

ولم يفز تشيلسي في آخر أربع مباريات، وقد خسر مباراته الرسمية الأولى بعد تعيين لامبارد الأسبوع الماضي أمام ولفرهامبتون صفر-1 في الدوري.

وقام لامبارد في مباراته الرسمية الأولى بعد تعيينه بإشراك المهاجم السريع رحيم سترلينج أساسياً، وهو يعتمد عليه بشكل أساسي ضد ريال مدريد لزيادة فعالية خط الهجوم العقيم.

وعانى سترلينج كثيراً في صفوف البلوز منذ انتقاله من مانشستر سيتي العام الماضي.

وسجل سترلينج سبعة أهداف فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها الهدف الحاسم لتأهل فريقه إلى ربع النهائي في شباك بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعتقد لامبارد أن سترلينج لا يزال بإمكانه التأثير بشكل إيجابي على تشيلسي بقوله: «رحيم يملك خبرة هذا النوع من المباريات. هو أحد أفضل الأجنحة في العالم لفترة طويلة».

وأضاف: «ارتقى بمستواه في مثل هذه المباريات في الماضي، لذا من الواضح أننا سنعتمد عليه فيما يتعلق بهذه الناحية لأن بعض عناصر الفريق ربما يكونون أصغر سناً وأقل خبرة منه».