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مدرب البطائح ينجح في حماية هدافيه قبل مواجهة دبا

مدرب البطائح ينجح في حماية هدافيه قبل مواجهة دبا
11 ابريل 2023 15:00

علي معالي (دبي)
رفض المغربي سعيد شخيت مدرب فريق البطائح الدفع بالثنائي الخطير، البرتغالي جواو بيدرو نوفايس والبرازيلي لورنسي دو أمام شباب الأهلي، حيث كان هاجس البطاقة الصفراء يطاردهما، وهو ما جعل المدرب يحتفظ بهما على دكة البدلاء، حتى الدقيقة 83 حيث لعبا بدلاً من أناتولي أبانج ومحمد الشحي.
وجاء حرص المدرب على اللاعبين، حتى لا يخسر جهود أي منهما في حال الحصول على بطاقة صفراء قبل المباراة الأهم في مشوار «الراقي» هذا الموسم، المقررة أمام دبا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة 23 من دوري أدنوك، والتي يضع عليها الجهاز الفني وإدارة النادي كل الطموحات من أجل البقاء مع «المحترفين».
ويعتبر هذا الثنائي القوة التهديفية الضاربة في صفوف البطائح، الذي سجل حتى الآن 25 هدفاً، ونصيب البرتغالي والبرازيلي من هذه المحصلة 16 هدفاً، بواقع 6 أهداف للنجم نوفايس، و10 أهداف من نصيب لورنسي.
وتعتبر مباراة دبا مصيرية في مسيرة «الراقي» في ظل تأثير نقاطها الثلاث على موقف الفريق في الدوري هذا الموسم.

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