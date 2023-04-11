الجوارح يحلّق بلقب «طائرة ند الشبا»



رضا سليم (دبي)

أحرز فريق «الجوارح» لقب بطولة الكرة الطائرة بتغلبه على فريق «زعبيل» بثلاثة أشواط دون رد، في ختام منافسات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، التي شارك فيها أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 8 ألعاب وبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم، كما بلغ عدد جمهورها أكثر من 40 ألف متفرج من مختلف الأعمار والجنسيات.

وحسم فريق «الجوارح» نتيجة اللقاء بالفوز في الأشواط الثلاث 25-17 و25-18 و25-16 على الترتيب، واستطاع بذلك تعويض خسارة اللقب في النسخة الماضية أمام فريق «الإمبراطور».

وقام بتتويج الفائزين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة. حيث تم تتويج فريق الجوارح بكأس بطولة الكرة الطائرة، ونال فريق زعبيل ميداليات المركز الثاني، فيما حصل فريق الإمبراطور على ميداليات المركز الثالث.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، فاز محمد عبد العزيز من فريق «إتش إم اس» بجائزة أفضل لاعب مواطن، وكارلوس سيلفا لاعب فريق الجوارح بجائزة أفضل إرسال، وليوناردو ماتينيز من فريق زعبيل أفضل ضارب، ولوكاس كوذاب من فريق الجوارح أفضل معد، وزميله بالفريق جافيز اكتافو أفضل حائط صد، فيما حصد جابرييل دا سيلفا لاعب الجوارح على جائزة أفضل لاعب شامل في البطولة.

شهد الحفل الختامي للنسخة العاشرة، تكريم الحكام الذين أداروا المباراة النهائية، وهم الحكم الدولي حامد الروسي، والحكم الدولي إسماعيل إبراهيم، والحكم الدولي خالد راشد والحكم الدولي محمد الدولة.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة أن الدورة باتت منصة لتواجد أفضل اللاعبين في جميع المنافسات وملتقى لبطولات دولية، من بينها البطولة الدولية للبادل ومنافسات الكرة الطائرة التي استقطبت أفضل لاعبي الكرة الطائرة على مستوى العالم، ونتوقع أن يزيد عدد اللاعبين العالميين في البطولة، ونتمنى أن تستفيد أنديتنا من الدورة ومن النجوم العالميين فيها، والتي تصب في مصلحة منتخبنا الوطني، ومكسبنا في الدورة هو المستوى الفني بشكل عام.

وأضاف: الدورة قدمت منتجاً رياضياً يدعم جهود الأندية، وعلى الأندية الاستفادة من هذه الفرصة من أجل متابعة اللاعبين وإجراء التعاقدات والتجهيزات للموسم المقبل، على مستوى كل الألعاب بالدورة، سواء الجري والدراجات وكرة السلة لأصحاب الهمم، والبادل الذي شاهدنا فيه نهائياً رائعاً بين الإمارات وقطر وكان الأداء متميزاً.

وطالب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، من الاتحادات أن تستفيد من الدورة ومن مسابقاتها، وقال:«الاتحادات تشتكي من غياب الجمهور، وفي دورة ند الشبا الحضور الجماهيري يفوق التوقعات، وهذا دليل على مستوى البطولة وجودة التنظيم والوقت المناسب للمباريات ومستوى اللاعبين، والمنظومة مكتملة».

وأضاف:«معظم اللاعبين المشاركين في الكرة الطائرة على رادار أندية، وهناك عدد من المسؤولين متواجدون في الدورة للتفاوض مع لاعبين من الدورة، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستكشف هذه التعاقدات، وأن معظم اللاعبين بالدورة سيلعبون في الكأس وشباب الأهلي لديه 3 لاعبين شاركوا في الدورة».

ووصف الفرنسي برايس دونات، مدرب فريق الجوارح، مشاركته في الدورة بالتجربة الرائعة والمفيدة له وللاعبين، باعتبار أن فريق الجوارح يضم كل عناصر فريق «بواتييه» الذي يشرف على تدريبه دونات بنفسه في الدوري الفرنسي للكرة الطائرة، وقال: لم أكن أتوقع المستوى الفني القوي للبطولة، رغم أني سمعت عنها الكثير في السابق من خلال بعض اللاعبين الذين شاركوا فيها، وشاهدت كذلك عدداً من المباريات ونهائي العام الماضي، إنه أمر رائع للغاية عندما تشاهد مثل هذا المستوى القوي في المنطقة العربية.

وأضاف: أعتبر مشاركتنا بفريق تحت مسمى الجوارح ناجحة 100% ومرحلة إعدادية مهمة قبل استئناف مباريات الدوري الفرنسي، لقد شكلت البطولة فرصة لخوض سلسلة من المباريات على مستوى عال والاحتكاك بلاعبين من مختلف الجنسيات والدوريات في العالم.