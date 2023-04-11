58 % أهداف أجانب «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

بلغت أهداف اللاعبين الأجانب بصفوف اتحاد كلباء 16 هدفاً من أصل 29 هدفاً، سجلها الفريق خلال 22 جولة من دوري أدنوك للمحترفين، بنسبة بلغت قرابة 58 ‎%‎ من أهداف الفريق بالدوري.

ويتصدر قائمة الأجانب ألكساندرو سيسالدو بواقع 4 أهداف مناصفة مع الإيطالي دانيل بيسا، الذي سجل الرقم نفسه وخلفهما يأتي فيليب كيش بثلاثة أهداف، ثم الهولندي راميريز بهدفين، ثم عبدالله ديابي وإيجور روسي ولياندرو بهدف لكل منهم.

أما عن هداف الفريق الأساسي، فهو المهاجم الشاب أحمد عامر، الذي سجل 8 أهداف، فيما سجل حبيب الفردان 3 أهداف، وسلطان عادل هدفاً، وهي المرة الأولى منذ 5 مواسم للفريق في دوري أدنوك للمحترفين، التي يحتل فيها مهاجم مواطن صدارة هدافي الفريق، حيث يقدم أحمد عامر موسماً هجومياً ناجحاً مع الفريق، توجه بالانضمام لصفوف منتخبنا الوطني الأول.