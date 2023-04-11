بنزيمة يصل إلى «الذروة» قبل مواجهة تشيلسي

مدريد (أ ف ب)

عندما سجّل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة ثلاثية رنّانة في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي، أصاب عصفورين بحجر واحد.

ساهم «الهاتريك» في تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس إسبانيا، وإقصاء غريمه في عقر داره، وتحت أنظار العالم المتابع لـ«الكلاسيكو»، ووجّه رسالة شديدة اللهجة حيال طموحاته مع الاقتراب من نهاية الموسم.

يرحّب الفريق «الملكي» غداً الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، بفريق بتشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسلاحه الهجومي يتألف من بنزيمة و«الصاروخ» البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بعد بداية موسم متقلبة، ارتدى «لوس بلانكوس» ملابس التحدّي الاعتيادية في دوري الأبطال، في سعيه لإحراز اللقب السادس في عشر سنوات والخامس عشر في تاريخه معززاً رقمه القياسي.

سجّل 12 هدفاً في آخر ثلاث مباريات، بينها رباعية نظيفة في شباك برشلونة المرشّح بقوة لنيل لقب الدوري، نظراً لصدارته المريحة.

صحيح أنه سقط في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فياريال 2-3، إلا أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أجرى ستة تغييرات على التشكيلة الفائزة في برشلونة، محافظاً على نضارة أمثال الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش لموقعة تشيلسي.

كان بنزيمة سجّل ثلاثيتين متتاليتين أمام بلد الوليد (6-0) وبرشلونة، رافعاً من مستوياته مع تقدّم الموسم ووصوله إلى المراحل الحاسمة.

قال أنشيلوتي بعد التتويج بالكلاسيكو: «لقد انطلق في عملية التغيير، ساعده العمل في فترة التوقف الدولية كثيراً، هو بحال جيدة لصناعة الفارق».

وشبّه الإيطالي المحنّك في مارس الماضي فريقه بسخّان المياه، الذي يصل إلى الحرارة المرغوبة في الوقت المناسب: «عندما يقترب الفريق من اللقب، ترتفع حرارة السخّان».

تقلّبت حرارة بنزيمة هذا الموسم، من لحظات تهديف خارقة إلى ابتعاد طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

أمضى ابن الخامسة والثلاثين معظم أكتوبر ونوفمبر مبتعداً ولم يشارك في مونديال قطر مع منتخب فرنسا بعد تعرّضه لإصابة بفخذه.

أخفق بنزيمة في التسجيل بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لكنه ضرب بثلاثية أمام ليفربول الإنجليزي في مواجهتي دور الـ16.

اعتاد تشيلسي على الضرر، الذي بمقدور بنزيمة التسبب به، إذ سجّل ثلاثية الموسم الماضي في ملعبه ستامفورد بريدج في غرب لندن، خلال الفوز ذهاباً 3-1 في ربع النهائي.

رغم كفاح لاعبي المدرب الألماني توماس توخل وقتها في برنابيو، فرض المضيف وقتاً ممدداً وسجّل بنزيمة برأسه هدف التأهل في الدقيقة 96، بعد انزلاق المدافع الألماني أنتونيو روديجر المنتقل لاحقاً لحمل ألوان ريال مدريد.