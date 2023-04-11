سميث يخوض مهمة استعادة الثقة في ليستر سيتي



لندن (أ ف ب)

أعلن نادي ليستر سيتي تعيين المدرب دين سميث على رأس الجهاز الفني للفريق الأول في كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً ًللأيرلندي براندن رودجرز المقال من منصبه في الثاني من أبريل الحالي، بعد أربع سنوات في منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

ويحتل ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الانجليزي الممتاز، وستكون المهمة الأساسية للمدرب الجديد بالتالي مساعدة الفريق على تحاشي الهبوط.

وقال دين بعد تعيينه: «مهمتنا الأولى هي استعادة الثقة وأنا أتطلع للقيام بعملي مع اللاعبين هذا الأسبوع».

ولن تكون مهمة المدرب الجديد سهلة في اختباره الرسمي الأول لأنه سيواجه مانشستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي، السبت المقبل، خارج ملعبه.

ولم يفز ليستر في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات، وسبق لسميث (52 عاماً) أن أشرف على تدريب ناديي أستون فيلا وبرنتفورد، وهو أقيل من منصبه مدرباً لنوريتش سيتي في ديسمبر الماضي.