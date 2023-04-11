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كاكو يصنع التاريخ في الدوري السعودي

كاكو يصنع التاريخ في الدوري السعودي
11 ابريل 2023 12:30

سلطان آل علي (دبي)
حين تشاهد ترتيب الدوري السعودي، وتنظر إلى الخمسة الأوائل، تجد أن نادي التعاون يأتي خامساً بعد الاتحاد والنصر والشباب والهلال رغم أن هذا الموسم لم يظهر فيه هدافه توامبا كما يجب، ولكن صانع الألعاب كاكو تألق بشكل استثنائي وحطّم كل الأرقام القياسية!
وشهدت مباراة التعاون والاتفاق بالجولة الماضية من الدوري تحطيم رقم قياسي صمد 12 عاماً على يد نجم التعاون كاكو، الذي يحمل جنسية البارجواي، وقد تمكن من صناعة الهدف رقم 13 له هذا الموسم بالدوري ليكسر الرقم القياسي السابق (12 صناعة) المسجل باسم البرازيلي كاماتشو مرتين ويوسف الجبلي مرة واحدة. 

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ولا يمكن لعشاق الأهلي والشباب السعودي نسيان النجم كاماتشو، حيث صنع اللاعب البرازيلي 12 هدفاً في موسم 2011-2012 مع الأهلي، وكرر الأمر مجدداً في موسم 2012-2013 مع الشباب، وقد تمكّن يوسف الجبلي مع الفيصلي من معادلة هذا الرقم في موسم 2019-2020.
ويعدّ كاكو اللاعب الأول في التعاون هذا الموسم، حيث ساهم في تسجيل 55% من أهداف الفريق (سجل 4 وصنع 13).
ولا يوجد سوى لاعب واحد ساهم بأهداف أكثر من كاكو وهو إيجالو مع الهلال، الذي وصل إلى 18 مساهمة.
وما زالت هناك 7 جولات من الممكن لنجم الباراجواي فيها من تعزيز رقمه القياسي الذي قد يصمد لسنوات طويلة.

التعاون السعودي
الهلال السعودي
الاتحاد السعودي
النصر السعودي
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