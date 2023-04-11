بالعربي وأزارو.. سباق الهدافين في عجمان

رضا سليم (دبي)

كسر فريق عجمان حاجز فارق الأهداف في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بالرباعية التي سجلها في مرمى الوصل في الجولة 22 من المسابقة، ليتفوق «البرتقالي» في عدد الأهداف التي سجلها، عن التي هزت شباكه بفارق هدفين، حيث سجل الفريق 35 هدفاً مقابل 33 هدفاً دخلت مرماه وعلى مدار 4 جولات سابقة كان فارق الأهداف صفر بتساوي الأهداف التي سجلها وأيضاً، التي دخلت مرماه بسبب التعادلات في آخر 3 جولات، وقبلها كان الفوز على بني ياس، والذي جعل فارق الأهداف صفر.

ودخل المغربي وليد أزارو في سباق مع التونسي فراس بالعربي لصدارة الهدافين في الفريق، حيث يتصدر بالعربي القائمة برصيد 11 هدفاً سجلها في 22 مباراة بعد هدفه في مرمى «الإمبراطور»، ورغم أن وليد سجل هدفين في بداية المباراة وتساوى معه برصيد 10 أهداف سجلها في 22 مباراة لعبها مع الفريق إلا أن فراس رفع الفارق إلى هدف وظل محتفظاً بصدارة هدافي «البرتقالي»، ويلاحقهما بريستيج مبونجو برصيد 6 أهداف خلال 20 مباراة وعلي مدن 5 أهداف في 21 مباراة.

المثير أن 7 لاعبين فقط هم من سجلوا فريق عجمان هذا الموسم حتى الآن، حيث ينضم إلى القائمة أيضاً 3 لاعبين بمعدل هدف لكل لاعب وهم السلوفيني ميرال وعصام فايز وعبدالله صالح.

من ناحية أخرى، بدأ الفريق يستعد لمواجهة الشارقة في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة يوم الجمعة المقبل باستاد راشد بن سعيد بعدما انتهت مباراة الذهاب لمصلحة «الملك» الشرقاوي 2-1.