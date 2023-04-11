دراسة فنية تكشف سر صدارة «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

كشفت دراسة تحليلية، قام بها مركز رصد الرياضة العالمي CIES، أن سر تفرد شباب الأهلي في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، تعود إلى كونه الأكثر تناوباً في أسلوب اللعب الهجومي، وذلك في تحليل شامل لأكثر من 18 ألف مباراة في 52 دوري حول العالم.

وبحسب الدراسة، التي قسمت أسلوب اللعب إلى أربع فئات رئيسية، فإن «الفرسان» بقيادة ليوناردو جارديم، تفرد بتواجده في منطقة «التناوب» وهي التي تقوم على التمريرات بين اللاعبين في الثلث الأخير من منطقة المنافس، وبنفس الوقت اللعب السريع بالهجمات المرتدة، بمعدل 105 تمريرات للمباراة الواحدة و15 هجمة مرتدة سريعة.

ومن أبرز الفرق بحسب الإحصائية في مختلف الدوريات حول العالم، التي تعتمد على هذا الأسلوب بالتناوب في الهجوم، موناكو في الدوري الفرنسي، وهو الفريق الي سبق أن دربه جارديم أيضاً، ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، دورتموند في الدوري الألماني، أتالانتا في الدوري الإيطالي، أيندهوفن في الدوري الهولندي وغيرهم.

وجاءت سبعة فرق في فئة اللعب الضاغط، وهو الذي يقوم على بناء الهجمة، وهي: الجزيرة 121 تمريرة في منطقة المنافس و 13 هجمة مرتدة سريعة، النصر 119 تمريرة و 13 هجمة مرتدة سريعة، العين 109 تمريرة و 12 هجمة مرتدة سريعة، الشارقة 108 تمريرة و 12 هجمة مرتدة سريعة، الوحدة 110 تمريرة و 13 هجمة مرتدة سريعة، الوصل 99 تمريرة و 13 هجمة مرتدة سريعة واتحاد كلباء 98 تمريرة و 14 هجمة مرتدة سريعة.

فيما تواجدت أربعة فرق في فئة «الانتظار» من حيث التمركز بانتظار المنافس والاعتماد على الهجمات المرتدة، وهي: عجمان بـ 72 تمريرة في منطقة المنافس و 12 هجمة مرتدة سريعة، بـ 79 تمريرة و 13 هجمة مرتدة سريعة، بني ياس 73 تمريرة و 14 هجمة مرتدة، والظفرة 69 تمريرة و 14 هجمة مرتدة سريعة.

وجاء فريقا دبا الفجيرة والبطائح ضمن فئة اللعب الإسقاطي من حيث الاعتماد على التمريرات الطويلة العالية، بواقع 65 تمريرة و 16 هجمة مرتدة للنواخذة، و 68 تمريرة و 14 هجمة مرتدة لـ«الراقي».