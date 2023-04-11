توخيل قبل مواجهة «السيتي»: لا أنام!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الألماني توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ بأنه يجد صعوبات كبيرة في النوم قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة ذهاب دورالثمانية لدوري الأبطال، والتي تقام مساء اليوم على ملعب الاتحاد معقل السيتي. وقال إنه يشعر بأن نومه متقطع وغير منتظم كلما اقترب موعد المباراة.

وأضاف: حاولت النوم مبكراً بالأمس عشية المباراة ولكنني لم أنجح.

توخيل الذي وصل إلى بايرن ميونيخ في نهاية مارس الماضي ليحل محل مواطنه جوليان ناجلسمان، الذي تمت إقالته، يخوض رابع مباراة له مع البايرن ويأمل في أن يجد الصيغة المناسبة لتحقيق الفوزعلى منافسه القوي.

وقال توخيل: النوم الجيد هو أفضل إعداد لهذه المباراة، ولكن أحياناً يكون من الصعب النوم، عندما لاتكف عن التفكير في المباراة.

وأضاف: استيقظت مبكراً صباح أمس وقررت الذهاب إلى ملعب التدريب لفشلي في استكمال نومي، لأن تركيزي كله انصب على التفكير في المباراة.

واعترف المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي بأنه لايمكنه استخلاص الكثير من المعلومات عن مبارياته السابقة أمام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، مؤكداً إن بيب مدرب فريد في نوعه ولامثيل له.

وعلق قائلاً: سنحاول إيجاد حلول أمامهم ولكن لابد أن نلعب مباراة كبيرة حتى نسبب لهم مشاكل.

ويواجه توخيل جوارديولا بعد أقل من عامين على مباراتهما الشهيرة في نهائي نفس هذه البطولة، عندما قاد توخيل تشيلسي للفوز وحصوله على الكأس ذات «الأذنين الكبيرتين».

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» إن مواجهتي الذهاب والعودة بين هذين الفريقين الكبيرين اللذين يملكان مديرين فنيين على أعلى مستوى من التكتيك والانضباط، ستكون حافلة بالإثارة والمتعة، وأشبه بنهائي مبكر.

وكان توخيل تطرق خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالمباراة، إلى الحديث عن النرويجي الهداف إيرلينج هالاند، وقال: لايمكن التقليل من إمكانيات هذا المهاجم الهداف ومهاراته العالية، ولكنني لا أعتبره الخطرالأكبر في فريق السيتي، صحيح إن أرقامه لاتقارن وجاهزيته البدنية والفنية لاتصدق ونهمه لتسجيل الأهداف لا يتوقف، إلا إنه ليس مكمن الخطورة الوحيد في «البلومون» الذي يمتلك فريقاً متكاملاً.

واعترف توخيل بأن فريقه لا يمكنه إيجاد حلول أمام هذا الفريق الرهيب إلا من خلال اللعب الجماعي والإرادة القوية ورغبة الانتصار ومقاومة ضغط المنافس.