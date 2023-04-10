العين وبني ياس والوحدة إلى نهائي الرجال والسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات فئة الكبار (فوق 18 عاما) ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وقدّم ناديا العين وبني ياس أداء قوياً مكّنهما من التأهل لنهائي فئة الرجال للمنافسة على اللقب، أما على صعيد فئة السيدات، فقد تأهل ناديا الوحدة وبني ياس إلى النهائي للمنافسة على اللقب.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس الاتحاد: «تحتل بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو التي تحمل اسما غاليا على الجميع الأولوية في أجندة البطولات المحلية، وهي بمثابة حدث رياضي كبير يليق بأبناء وبنات الوطن من الرياضيين الأبطال، وتثبت هذه البطولة مكانتها المتميزة كقاعدة للكشف عن المواهب الصاعدة ومحطة مهمة للاعبين المتمرسين الذين يمتلكون باعا طويلا في الرياضة».

وتابع: «تساهم البطولة وبعد 7 أعوام من انطلاقتها في تحفيز الأندية الرياضية على مستوى الدولة، لتقديم المزيد، والاستثمار الأمثل فيما لديها من أجيال تمتلك خامة الأبطال، والارتقاء بأدائهم الرياضي، لنيل شرف تمثيل الدولة في المحافل الدولية».

ويضيف البطران: البطولة المحلية الأغلى تواصل دورها في تدعيم خطط الاتحاد المتصلة بتطوير رياضة الجو جيتسو وتوسيع انتشارها بين فئات المجتمع المختلفة، لافتا إلى أن التواجد المؤثر للاعبين الكبار وخصوصا منتسبي المنتخبات الوطنية يشكل قيمة مضافة ترتقي بالمنافسات نظراً لخبرتهم الواسعة التي اكتسبوها من مشاركاتهم في أقوى البطولات القارية والعالمية.

وفي تعليقه على المستوى العام للبطولة يؤكد البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني للمنتخب أن البطولة تمنح اللاعبين الإماراتيين فرصة المشاركة في المنافسات وترسيخ حضورهم والخروج بالعديد من المكاسب، كما تستهدف تسليط الضوء واستكشاف المزيد من المهارات للارتقاء بها ورعايتها وتأهيلها للمشاركة على أعلى المستويات.

ويقول ليموس: «تنتظرنا العديد من الاستحقاقات الدولية خلال الأشهر القادمة وهنا أشيد بجهود اتحاد الجو جيتسو لحرصه على تنظيم بطولات قوية للحفاظ على جاهزية اللاعبين واستعدادهم البدني والنفسي، ونحن ندرك مدى صعوبة النشاط الرياضي أثناء الصيام، لكن اللاعبين يثبتون دوما أنهم على قدر الآمال والتطلعات انطلاقا من حرصهم على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة أمامهم لتقديم أداء يمكنهم من الانضمام إلى المنتخب».

ويؤكد أحمد خميس الجنيبي إداري فريق نادي الوحدة للجو جيتسو عزم النادي على تحقيق المركز الأول ضمن فئة الكبار، موضحاً أن الفريق ينافس بقوة في كل الفئات العمرية حيث أعد النادي العدة للمنافسة على كل البطولات.

وقال: «نشارك في جميع البطولات بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات الذين تدربوا بقوة طوال الفترة الماضية من أجل الفوز بلقب بطولة كأس رئيس الدولة، وفي بطولة الكبار يشارك نادي الوحدة بـ 14 لاعباً وفي الموسمين الماضيين حققنا الوصافة ولكننا عازمون في الموسم الحالي على المركز الأول».

وشهدت منافسات فئة الكبار في البطولة نزالات قوية بين لاعبي ولاعبات الأندية المشاركة، وقدموا أداء ممتعا حظي بالتشجيع المتواصل من الجماهير التي ملأت المدرجات، وسعوا للوصول بأنديتهم إلى الأدوار النهائية للبطولة.

وأكد محمد أنس الشحي والد أبطال الجو جيتسو لاعبي نادي العين خالد مواليد 2003، وعمر مواليد 2000، وراشد مواليد 2005، أنه وأبناءه ثلاثي الجوجيتسو المتميز يخوضون تدريبات إضافية في منزلهم في صالة تضم أبسطة تم تصميمهم لتحاكي صالات الجوجيتسو الاحترافية حتى يختبر الجميع أنفسهم وكأنهم يتدربون وينازلون بعضهم البعض في صالة النادي أو الصالات الأخرى التي يتدربون فيها.

ويفخر الشحي بأنه والد لثلاثة من أبطال الجو جيتسو يقدمون مستويات رائعة ويتطورون سريعاَ، موضحاَ أن ذهبية ابنه خالد في بطولة العالم في مارس 2018 ظلت عالقة في ذاكرته حيث أعقبها بذهبية أخرى بعد شهر في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

ويتذكر الشحي الذهبية التي حققها ابنه راشد في بطولة العالم ليمثل الدولة في بطولة كوبابوديو في البرازيل.ويؤكد الشحي الارتباط الكبير لأبناءه باللعبة وكيفية مشاركة ابنه عمر في مسابقات الجو جيتسو بمعسكر العين أثناء أداء شرف الخدمة الوطنية محققاَ المركز الأول.

من جانبه أكد لاعب المنتخب ونادي العين لفئة الحزام الأسود خالد الشحي جاهزيته الكبيرة للظهور المشرف في بطولة كأس رئيس الدولة، موضحاً أنه تدرب جيداَ للبطولة. وأضاف:«هذه البطولة عزيزة علينا لأنها تحمل اسم قائدنا وملهمنا، لذلك تدريباتنا كانت استثنائية لا سيما أن الجميع يريد الظفر بلقبها الغالي.

وقلل الشحي من تأثير الصيام على حالته البدنية بالتكيف السريع مع برنامج التدريبات في شهر رمضان من خلال الوجبات الخفيفة والتدريبات المتعددة قبل وبعد الافطار قائلا:»فخور بتطور مستواي ووصولي للحزام الأسود وأعمل بكل جدية من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة في كل المشاركات.